Последний или крайний: эксперты объяснили, как правильно говорить по-украински

Популярной стала традиция употреблять "крайний" вместо "последний". Вероятно, все произошло от суеверия. Люди, чья деятельность связана с риском для жизни, например, военные, спасатели, подводники избегают слова "последний" и говорят "крайний", чтобы не сглазить. Такая же традиция существует и в авиации: пилоты совершают не последний рейс в сезоне, а крайний.

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И в какой-то момент, в том числе и под влиянием соцсетей, слово "крайний" ворвалось в повседневную жизнь, употреблять его стали все. Можно даже услышать, что 31 декабря – "крайний день в этом году". Языковеды объяснили, как правильно говорить по-украински.

Известный учитель Александр Авраменко объяснил, что главное значение слова "последний" - это тот, что заканчивает ряд предметов, явлений или действий. А "крайний" – это тот, что с краю. То есть, если речь об очереди, "кто крайний?" – это не правильно сформулированный вопрос. Правильно говорить – "кто последний в очереди?".

Редактор Юлия Мороз отметила, что "последний" следует употреблять в словосочетаниях типа:

последний день недели;

последний раз, когда летел на самолете.

Кроме того, прилагательное "последний" указывает на что-то самое современное или новое:

смартфон последнего выпуска;

последняя напечатанная книга издательства;

последние новости.

Крайний – это тот, что с краю. Все мы помним выражение: "моя хата с краю". То есть, можно говорить:

он сидит крайним;

крайний срок;

крайние меры;

крайний предел усталости;

крайние, то есть радикальные взгляды.

Итак, приведем примеры правильного употребления слова "последний" и "крайний".

Гарно сміється той, хто сміється останній.

В останній день року Олег нарешті закрив дедлайн.

Марічку насторожила остання фраза.

Останній раз я їла о сьомій ранку.

Яку останню книгу ти прочитав?

Викликати поліцію – це крайній захід, розберемося самі.

Петро мав крайні погляди щодо цього питання.

Я дійшла до крайньої межі втоми.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, публиковал объяснения филолога, как правильно здороваться на украинском: "добрий день" или "доброго дня".

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