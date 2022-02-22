'ВСУ до конца будут отстаивать интересы Украины': боец 'Айдара' записал сильное видеообращение с Донбасса

Боец 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" Александр с позывным "Хук" записал сильное видеообращение с Донбасса. Он подчеркнул, что Вооруженные силы Украины до конца будут отстаивать интересы своей страны.

Ролик он опубликовал в своем TikTok-аккаунте. Он уже собрал более 6 тысяч просмотров и более 2 тысяч лайков.

"Как бы не было здесь тяжело – на войне, но Вооруженные силы Украины до конца будут отстаивать интересы своей страны, своего народа! Слава Украине! Героям Слава!" – заявил боец.

Напомним, ранее боец Александр с позывным "Хук" записал зажигательное видео, на котором исполнил танец под трек Уитни Хьюстон Queen of the Night. Ролик стал "вирусным" в сети и за сутки набрал более чем 3,2 тыс. лайков и больше 55,5 тыс. просмотров.

Видео дня

21 февраля глава РФ Владимир Путин признал "независимость" террористических организаций "ЛНР" и "ДНР". Ранее подобные просьбы ему озвучили главы так называемых республик и нелегитимная Государственная дума России. Вопрос рассматривался на внеочередном заседании Совета безопасности РФ, во время которого произошли курьезные моменты, а саму встречу российского лидера с политиками назвали заранее срежиссированной и записанной.

Глава страны-агрессора также подписал соответствующие указы о "признании республик", позволяющие введение российских вооруженных сил на территорию Донбасса. Документы вступили в силу в тот же день.

Позже Путин выступил с обращением к россиянам, которое посвятил Украине. Он выражал угрозы украинскому государству и претензии НАТО.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские эксперты и обычные граждане поделились мнениями о "признании" Россией "Л/ДНР". Некоторые отметили, что в стратегической перспективе это решение якобы играет на руку Украине, вместе с тем предупредили, что стоит готовиться к сложному периоду.