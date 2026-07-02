В 2022 году моя знакомая получила известие о том, что её возлюбленный погиб на войне. Сослуживцы видели, как его ранили и он упал. Официально его признали погибшим. Полтора года она искала его фото во всех орко-чатах. Вы все их знаете.

Видео дня

И однажды нашла видео, где на заднем плане шли пленные. Вы знаете, какого качества эти видео? Я его видела. И видела фото её возлюбленного. Она была уверена, что один из тех пленных – это он.

Я сомневалась, но промолчала. Знакомая продолжила поиски. Она обращалась во все инстанции: украинские, международные. Это отдельная история, очень важная, но не хочу вдаваться в подробности, потому что боюсь что-то перепутать. Но я не помню ни одного детектива с такими поворотами сюжета. В конце концов она смогла доказать, что он жив. Смогла "воскресить" его по документам.

Были и отчаяние, и сомнения, и микроинсульт. И много всего того, о чём я даже не знаю.

Сегодня (26 июня. – Ред.) она мне позвонила. Её любимого обменяли, и он едет домой... После их звонка я начала плакать. Потому что чудеса бывают. Если вы ищете своих родных и близких, если вы ждете их – пусть эта история подарит вам надежду. Все возможно.