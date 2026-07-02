В связи с дефицитом топлива обострился вопрос: кто управляет Россией? Предыдущая гипотеза, что "Россия управляется Богом", не подтверждается. Путин явно не тянет. Правильный ответ: никем не управляется.

Видео дня

Хотел бы поговорить сегодня, отталкиваясь от топливного кризиса – это главная тема сегодняшнего разговора, – но поговорить немножко в целом о проблеме того, кто вообще на самом деле сейчас управляет Россией. Давайте по пунктам.

Я действительно хочу проанализировать на основе того, что сейчас является главным в России, – это топливный кризис.

Итак, Россия стала импортировать бензин из Индии. Цифры там достаточно большие: 60 тысяч тонн бензина были отправлены из Индии в Россию. Два танкера идут в Россию. Это показатель, свидетельствующий об удивительной истории, потому что Индия сейчас – абсолютный лидер по закупкам российской сырой нефти. Три страны, которые фактически исчерпывают перечень тех, куда идет российская нефть, – это Индия, Китай и Турция.

Главные истории дня

Так вот, Индия сейчас лидирует по количеству сырой нефти, которая отправляется из России. И вот обратно отправляется бензин. Понятно, что стоимость там во много раз выше. Это вообще ситуация, конечно, совершенно парадоксальная.

В целом Россия собирается получить от других стран значительную часть бензина. Беларусь, например, предоставила за последний месяц в три раза больше, чем за предыдущий. И что характерно: с начала мая стоимость белорусского бензина с поставками в Россию увеличилась в 1,8 раза. То есть почти в два раза.

Теперь по поводу того, как, собственно говоря, собираются в России бороться с этим бензиновым кризисом. На заседании Совета Федерации, когда одним из сенаторов был поднят вопрос о том, что надо что-то делать, потому что действительно, помимо того что люди стоят много часов в очередях на заправках, фактически во многих местах России бензина нет, это уже дефицит. И был поднят вопрос о том, что под угрозой посевная, под угрозой вообще в принципе сельское хозяйство России, которое, безусловно, без бензина не может существовать.

Мне очень понравился ответ Валентины Ивановны Матвиенко. Он нас немножко выводит на главную тему нашего разговора. Матвиенко в ответ на озабоченность сенатора сказала, что она призвала всех не драматизировать ситуацию с бензином. Ведь Владимир Путин провел совещание по этому вопросу. А значит, он этим занимается. Где Путин, там победа.

Приходим к следующему моменту наших с вами размышлений. Как Песков отреагировал на вопрос о дефиците топлива? Он сказал, что дефицит топлива в России решает вице-премьер Новак. Давайте я процитирую точно, потому что это важно для общего нашего вывода.

Итак, 30 июня. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на вопрос, как власти борются с дефицитом топлива, дефицитом бензина конкретно, сказал: "Александр Новак, собственно, в ручном режиме фактически ежедневно занимается этими вопросами. И на совещаниях у президента, и на ежедневных совещаниях у Новака обсуждается комплекс мер по стабилизации рынка топлива".

Это было сказано 30 июня. На следующий день, 1 июля, вице-премьер правительства России Александр Новак сообщает, опять цитата прямая: "Сейчас у нас на внутреннем рынке случаются отдельные дефициты и перебои на отдельных заправках".

Еще раз: "Сейчас у нас на внутреннем рынке случаются отдельные дефициты и перебои на отдельных заправках". Отдельные дефициты и перебои на отдельных заправках. Они быстро устраняются. В целом, говорит Новак, у нас внутренний рынок обеспечен и бензином, и дизельным топливом.

Если коротко сказать, то Матвиенко заявляет: все проблемы решает Путин, он занимается – все хорошо. Песков говорит: этим занимается Новак – и вообще все хорошо. А Новак говорит: у нас вообще нет никакой нехватки. Есть отдельные какие-то перебои. То есть, исходя из этого, совершенно непонятно, зачем тогда вообще что-то происходит, почему люди много часов стоят в очередях. Откуда это все? Нет, нет, ничего этого нет.

Теперь давайте обратимся к реалиям. Прежде чем мы выйдем на некое обобщение, обратимся к реалиям.

Действительно, складывается совершенно новая ситуация. Реально практически все крупные НПЗ России либо полностью прекратили работу, либо серьезно повреждены, и их никто явно не собирается восстанавливать. Объясняю почему.

Полностью остановлен один из крупнейших заводов – Московский нефтеперерабатывающий завод в Капотне. Славянский завод в Краснодарском крае тоже, скорее всего, полностью уничтожен. И на всех крупных НПЗ – кроме Омского и Ангарского – ситуация крайне тяжелая. Омский пока еще не уничтожен. Скорее всего, будет уничтожен. Ангарский, скорее всего, в ближайшее время уничтожен не будет, но если брать общую мощность, то он примерно в два раза меньше Омского.

Так вот, эти НПЗ не просто трудно ремонтировать после ударов украинских дронов. Скорее всего, владельцы этих НПЗ вряд ли будут этим заниматься. Вот почему. Понимаете, все-таки владельцы НПЗ – это бизнес. Они потратили безумные деньги на закупку оборудования, вложились. А тут украинские дроны постоянно все это разрушают.

И дальше у предпринимателя, у владельца НПЗ возникает вопрос: а ему сейчас зачем восстанавливать это все? Потому что на следующий день опять прилетит украинский дрон, от которого абсолютно никакой защиты нет. В этой ситуации это таскать воду в решете. Ты сегодня вкладываешь безумные деньги в ремонт, в восстановление, а завтра украинские дроны все это обнуляют.

Более того, позиция российской государственной власти заключается в том, что "Cами, сами, сами...". Это ваши проблемы, вы сами должны закупать. Пожалуйста, закупайте, обращайтесь к Трампу, закупайте ПВО, Patriot и так далее. Ну бред же, бред.В чем проблема? Дефицит головного мозга.

Дальше возникает вопрос импорта. Казалось бы, вот смотрите, как здорово: Индия помогает, Казахстан, естественно, Беларусь. И дальше возникает вопрос: что такое бензин из Индии?

Я не располагаю специальными знаниями, сразу могу сказать: я не специалист в области нефтяного рынка. Здесь, конечно, надо спрашивать Крутихина, возможно, Липсица. В общем, людей, которые в этом понимают. Но с точки зрения здравого смысла, что такое бензин из Индии? За ним нужно гонять пустые корабли, пустые танкеры или продуктовозы. В этом случае бензин будет дороже примерно в два раза.

Если сейчас в качестве страшилки используется цифра 100 рублей за литр, это значит, что по мере увеличения доли импортного бензина это будет цифра 200. В результате, наверное, пешком. Автомобиль – это уже не средство передвижения, а роскошь. Это реальная ситуация.

Сейчас пока, если говорить о динамике цен, то в Севастополе бензин подорожал на 30%. Это пока абсолютный лидер. Но движение в эту сторону, очевидно, будет происходить.

Теперь дальше смотрим, что происходит с восприятием людей. Ситуация экономически в России. Каким исследованиям в этой ситуации я бы хотел доверять? Прежде всего, это недавнее исследование американской компании Gallup, которое дает вот такие данные.

Более половины жителей России – 60% – считают, что экономическая ситуация в городе или регионе ухудшается. Это исследование весны этого года, закончившееся в мае. И это резкий взлет количества людей, считающих, что экономическая ситуация ухудшается. В 2020 году был максимум негативного восприятия – 45%. Был взлет в 2021 году – 50%, это была пандемия. И вот сейчас мы видим 60%.

Помимо этого, 56% жителей России заявили, что их личный, конкретный уровень жизни ухудшился. Предыдущая цифра касалась оценки общей ситуации в России, так думают люди. А здесь, когда их спрашивают: ваш конкретный уровень жизни как изменился? – 56% сказали, что ухудшился. Это абсолка рынка труда. 58% считают, что сейчас очень плохо, сейчас очень трудно искать работу. Буквально год назад это было 50 на 50. То есть на самом деле безусловно резкое ухудшение.

Ну и, возвращаясь к бензиновому кризису, очевидно, что в этой ситуации возникает вопрос: кто вообще управляет Россией?

Мы видели вот это слабо артикулирующее существо, которое выступает по телевизору, говорит, что все хорошо, говорит, что российская армия неуклонно наступает. Особенно большие успехи она получила в Старом Осколе, который, как известно, находится на территории Белгородской области.

Кто управляет Россией? Есть такая полуанекдотическая история, когда фельдмаршал Миних – я сейчас не собираюсь вдаваться в исторический спор, он ли или его сын – сказал эту знаменитую фразу: Россия непосредственно управляется Богом, иначе непонятно вообще, как она существует.

Я думаю, что эта гипотеза, независимо от того, кто ее выдвинул, все-таки не оправдывается. Потому что иначе это богохульство какое-то. Если Россия управляется Богом, то получается, что все ужасы, которые творит Россия, – это промысел Божий. Я человек нерелигиозный, но думаю, что эта гипотеза все-таки ошибочная.

Следующий вариант: Россией управляет Путин. Да, в России персоналистский диктаторский режим. И действительно, главные управленческие решения принимает Путин. Но проблема заключается в том, что он не принимает никаких управленческих решений по важным вопросам. Он живет в ситуации нахождения в информационном бункере, когда тот мир, в котором он живет, очень далек от реального. И поэтому фактически его управленческие решения ни на что не влияют.

И мы видим, что Матвиенко говорит: не надо волноваться, Путин всем занимается. Песков утверждает – а Песков все-таки человек явно приближенный к Путину, – Песков говорит, что этим занимается Новак. Новак говорит: нет никаких проблем. То есть и заниматься-то нечем, по сути дела.

На самом деле вывод, который напрашивается, как мне кажется, такой: сейчас, в настоящий момент, сказать о том, кто реально управляет Россией, довольно сложно. Не потому, что за Путиным кто-то стоит. Да никто за ним не стоит. Вот в этом-то и проблема.

Если бы были правы конспирологи, которые считают, что за Путиным стоит какая-то сила – коллегия ФСБ или еще что-то в этом роде, масоны или какая-то группа тайных властителей России, – это была бы проблема, но, с моей точки зрения, все-таки не такая ужасная. По очень простой причине: если на самом деле есть некие злые силы, которые управляют Россией через Путина, а Путин – марионетка, то в этой ситуации можно было бы надеяться, что все-таки у этих злых сил есть какой-то разум, который позволит им изменить ситуацию. Например, сместить Путина или велеть ему делать что-то более-менее разумное.

Но проблема заключается в том, что реальной верховной властью обладает именно Путин. И никто за ним не стоит. И реальной проблемой становится то, что главным дефицитом в России является, конечно, не дефицит бензина, а дефицит головного мозга.

То есть Россией управляет человек, реально принимающий окончательные главные решения. Человек, который находится в очень серьезном отрыве от реальности. И который явно в силу своей компетенции не в состоянии принимать грамотные управленческие решения. А вокруг себя он вытеснил абсолютно всех. И вокруг него нет людей, которые могли бы, осмелились бы и решились бы подсказать ему какие-то меры – прежде всего прекращения войны.

Да, он больше всего заинтересован в продолжении своей жизни. Сложно, конечно, но теоретически, если бы вокруг него были люди, способные дать дельный совет, то можно было бы провести закулисные переговоры с руководителями ведущих стран мира о каких-то гарантиях для Путина – не убивать его, не сажать его пожизненно.

Если бы вокруг него были нормальные советники, то можно было бы надеяться удовлетворить потребность Путина в сохранении его бессмысленной жизни. По крайней мере, такой консенсус, я думаю, учитывая состояние умов в Европе, а в Европе очень непростая сейчас ситуация в отношении продолжения этой войны, был бы возможен. Шансы на сохранение бессмысленной жизни этого чудовища были бы.

Но ситуация совсем иная. Путин, страдая от дефицита головного мозга, искоренил вокруг себя всех людей, у которых такого дефицита нет.

Поэтому ответ на вопрос, кто управляет Россией сегодня, правильный ответ – никто. Просто никто. Управленческие решения перекладываются на региональных руководителей, на ведомственных руководителей. В результате вот эта повозка, которую Гоголь воспел в "Мертвых душах", несется просто без руля и ветрил.

Вот, мне кажется, такая сейчас ситуация. Это гораздо более плохая ситуация, чем если бы за Путиным стояла какая-то группа умных злых заговорщиков, которые используют его как марионетку. К сожалению, это не так.