Твит ВСУ под трек песни Уитни Хьюстон стал "вирусным" в сети

Вооруженные силы Украины записали зажигательное видео, на котором боец исполнил танец под трек Уитни Хьюстон Queen of the Night. Ролик стал "вирусным" в сети и за сутки набрал более чем 3,2 тыс. лайков и больше 55,5 тыс. просмотров.

Видео опубликовали в Twitter ВСУ. На кадрах украинский защитник исполняет активные движения среди заснеженного поля с оружием.

В комментариях пользователи позитивно оценили такое выступление.

"В полном оборудовании так пластично двигаться... танцы со звездами завидуют и плачут!", "Красавелло!", "невозможно оторвать глаза!" – писали они.

Видео дня

Напомним: накануне Нового года военнослужащие ВСУ, которые находятся на линии фронта на Донбассе, поздравили украинцев с наступающим праздником. Прежде всего они пожелали мира в нашей стране.

"Воины Операции объединенных сил поздравляют украинцев с грядущими праздниками. Отмечайте, а мы прикроем!" – отметили в подписи к видео.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине учебно-боевые пуски из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) NLAW. Военные учились уничтожать условные цели с разных дистанций и позиций. В ВСУ показали соответствующее видео.