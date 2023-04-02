"В Москве сказали, что Томоса не будет!" Митрополит Драбинко рассказал о показательном разговоре с Онуфрием
Митрополит Переяславский и Вишневский ПЦУ Александр Драбинко в 2018 году лично просил главу УПЦ Московского патриархата Онуфрия провести Поместный собор о независимости от РПЦ, но тот отказался. Онуфрий заявил тогда, что в Москве исключили вероятность получения Томоса Украинской церковью.
Об этом Драбинко рассказал в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL. "Я тогда сказал, что будет Томос, на что владыка Онуфрий мне ответил: "В Москве сказали, что никакого Томоса не будет". Он показательно провел Поместный собор только в 2022 году", – сказал митрополит.
Комментируя ситуацию вокруг Киево-Печерской лавры, он отметил, что, по его мнению, скандальных митрополитов УПЦ МП Павла и Антония давно следовало снять с должностей.
Так, в июле 2018 года, когда шли разговоры накануне Объединительного собора, Александр Драбинко лично просил Онуфрия провести Поместный собор, но без участия ярого противника автокефалии ПЦУ депутата Вадима Новинского и главного идейного вдохновителя покорения Москве митрополита Антония – "чтобы услышать реальное мнение".
"Эта церковная организация загнала себя в тупик. У нее нет желания выровнять даже нюансы, которые можно было бы выровнять", – сказал Драбинко.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– Драбинко предложил вариант, как выселить Московский патриархат из Киево-Печерской лавры. По его словам, митрополит Павел должен быть лишен статуса настоятеля и привлечен к ответственности.
– 29 марта УПЦ МП провела последнее законное богослужение в Киево-Печерской лавре из-за расторжения договора аренды с Национальным заповедником.
– Митрополит Павел объявил, что монахи УПЦ МП не намерены покидать Киево-Печерскую лавру, а выселить их якобы "не имеют права".
– УПЦ МП подала иск в суд, чтобы обжаловать решение.
– Хозяйственный суд Киева отказал в обеспечении иска УПЦ МП к Национальному заповеднику "Киево-Печерская лавра" о признании недействительным одностороннего расторжения договора.
– СБУ опубликовала записи телефонных разговоров Павла, где он открыто поддерживал войну РФ против Украины, а также оскорблял защитников Украины.
– Павлу сообщили о подозрении в разжигании межрелигиозной вражды и оправдании вооруженной агрессии РФ.
– Шевченковский районный суд определил опальному митрополиту Украинской православной церкви Московского патриархата Павлу Лебедю носить электронный браслет на протяжении всех 60-ти дней домашнего ареста. Устройство ему надели прямо в зале заседания, несмотря на словесное сопротивление подсудимого.
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