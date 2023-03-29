'Не имеют права выселять': митрополит Павел заявил, что монахи УПЦ МП не намерены покидать Киево-Печерскую лавру. Видео

Епископ УПЦ Московского патриархата, наместник Свято-Успенской Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Петр Лебедь) заявил, что прдеставители УПЦ МП не намерены покидать Киево-Печерскую лавру. По его словам, служители российской церкви якобы имеют законное право находится в обители.

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Он также пригласил всех на очередную службу УПЦ МП в среду, 30 марта, хотя к этой дате все ее священники должны покинуть лавру. Павел утверждает, закон якобы на стороне Московского патриархата (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Потому что по закону, по Конституции и другим законам, нас не имеют права выселить. Почему? Потому что у нас долгосрочный договор на бесплатное пользование, и когда военное положение, они не имеют права разорвать. И даже когда закончится война, четыре месяца не должны ничего делать", – заявил митрополит.

Он добавил, что, дело об аренде лавры УПЦ МП находится на судебном рассмотрении, "хотя уже третий судья взял самоотвод".

По словам Павла, он якобы получил "письмо от ООН", в котором говорится, что братию Московского патриархата якобы "не имеют права выгнать", пока не будет окончательного решения суда.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В Киево-Печерской лавре 29 марта с утра начали собираться верующие УПЦ МП. Сегодня монахи Московского патриархата должны окончательно покинуть территорию заповедника.

– 10 марта национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" сообщил о расторжении договора аренды с мужским монастырем УПЦ МП. Представители Московского патриархата должны были покинуть территорию лавры до 29 марта.

– В епархии УПЦ МП выступили против такого решения Минкульта. Митрополит Климент заявил, что для выселения якобы нет юридических оснований.

– Митрополит УПЦ МП Павел пригрозил, что "будет бороться до последнего". Власти Украины он назвал "гонителями церкви и внуками революции".

– Монахи УПЦ МП заявили, что не будут выселяться из Киево-Печерской лавры.

– 20 марта члены синода УПЦ МП пришли к Офису президента, чтобы встретиться с Владимиром Зеленским. С ними встретились сотрудники ОП.

– С 21 марта монахам и верующим УПЦ МП запретили вход в пещеры Киево-Печерской лавры. Миссия Минкульта оценивает там сохранение культурных ценностей.

– СБУ провела ряд обысков в помещениях УПЦ Московского патриархата, обнаружив множество запрещенных предметов. В частности, на некоторых объектах даже нашли оружие.

– В МИД Украины ответили ООН на упреки в отношении УПЦ МП. Там подчеркнули, что свобода не тождественна деятельности, подрывающей национальную безопасность.

– Предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний обратился к братии Киево-Печерской Свято-Успенской лавры и общественности с призывом содействовать процессу освобождения монастыря "от московского ига" и заверил, что их будут защищать от запугиваний со стороны нынешнего главы лавры.