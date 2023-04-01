Как выселить УПЦ МП из Киево-Печерской лавры: Драбинко предложил вариант

Лучшим вариантом разрешения конфликта вокруг Киево-Печерской лавры были бы переговоры между главой УПЦ МП митрополитом Онуфрием и главой Православной церкви Украины митрополитом Эпифанием. Наместник Лавры митрополит Павел Лебедь должен быть лишён статуса настоятеля Лавры и привлечен к ответственности за антигосударственные действия.

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Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал митрополит Переяславский и Вишневский Православной церкви Украины Александр Драбинко. "Если митрополит Павел уже совершает антигосударственные действия и прибегает к оскорблениям, то, прежде всего, его нужно привлечь к ответственности", – подчеркнул он.

"Владыка Павел сегодня показал истинный лик Московского патриархата с проклятиями и всем остальными", – добавил митрополит Александр.

По его словам, резонансный вопрос расторжения договора аренды между УПЦ МП и заповедником Киево-Печерская лавра должен был быть решен раньше и с участием глав двух церквей – УПЦ МП и Православной церкви Украины. В то же время, по мнению Драбинко, из Лавры необходимо было бы убрать одиозные фигуры, в частности, наместника Павла Лебедя.

По оценкам митрополита Александра, митрополиты Онуфрий и Эпифаний могли бы сесть за стол переговоров и "подписать конкордат либо о взаимном существовании, либо о взаимном признании. Либо, по крайней мере, согласовать создание комиссии на Синоде".

Отвечая на вопрос, есть ли опасность развязывания в Украине религиозной войны, митрополит заметил: "Есть определенные лица, которые могут возглавлять подобные движения, но с учетом того, что такиедвидение являются антигосударственными, что сейчас в Украине военное положение, такая деятельность должна пресекаться согласно действующему законодательству. Война, если она потенциальна и возможна, то она должна быть предотвращена государством".

Полную версию интервью с митрополитом Александром Драбинко вскоре читайте на OBOZREVATEL.

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