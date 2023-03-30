Суд отказал в удовлетворении иска УПЦ МП о выселении из Киево-Печерской лавры

Хозяйственный суд Киева отказал в обеспечении иска Украинской православной церкви (МП) к Национальному заповеднику Киево-Печерская лавра о признании недействительным одностороннего расторжения договора о безвозмездном пользовании культовыми зданиями и другим имуществом.

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Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко в Telegram-канале, обнародовав решение суда от 28 марта. УПЦ МП хотела через суд признать недействительным решение заповедника расторгнуть договор о пользовании зданиями и постройками Лавры и продлить свое пребывание там.

Поскольку суд не удовлетворил заявление УПЦ (МП), ее представители не имеют правовых оснований находиться на территории монастыря.

Ткаченко сообщил, что теперь управление имуществом Лавры перешло к государству. Правительство признало недействительным распоряжение времен Януковича о передаче объектов Лавры УПЦ МП.

"Только что правительство признало утратившим силу распоряжение Кабинета министров Украины времен Януковича от 11 июля 2013 г. No 519 "Вопрос передачи в безвозмездное пользование Свято-Успенской Киево-Печерской лавре (мужской монастырь) Украинской православной церкви зданий и сооружений".

Рядом законных решений управление имуществом Лавры перешло к государству, потому что именно государство является собственником этих объектов", – написал министр.

Как известно, в начале этого месяца заповедник Киево-Печерская лавра объявил об одностороннем расторжении договора с УПЦ (МП) об аренде территории и зданий с 29 марта. В Минкульте требуют, чтобы представители УПЦ освободили здания, находящиеся на балансе заповедника. Это, в частности, касается Нижней Лавры, где расположен мужской монастырь.

Как сообщал OBOZREVATEL:

10 марта национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" сообщил о расторжении договора аренды с мужским монастырем УПЦ МП. Его представители должны покинуть территорию Киево-Печерской Лавры до 29 марта.

Монахам и верующим Украинской православной церкви Московского патриархата с 21 марта запретили заходить в пещеры Киево-Печерской лавры. Объясняется, что комиссия Минкульта оценивает состояние сохранения культурных ценностей.

20 марта члены синода Украинской православной церкви Московского патриархата пришли в Офис президента. Они заявили о намерении встретиться с Владимиром Зеленским, чтобы "донести до руководства государства свою позицию".

Предстоятель ВЦУ митрополит Эпифаний обратился к братии Киево-Печерской Свято-Успенской лавры и общественности. Он призвал содействовать процессу освобождения монастырского комплекса "от московского ига" и заверил, что их будут защищать от запугиваний со стороны нынешнего главы Лавры.

29 марта настоятель Православной церкви Украины (ВЦУ) митрополит Эпифаний назначил исполняющего обязанности наместника Свято-Успенской Киево-Печерской лавры. Им стал член Духовного собора Лавры архимандрит от УПЦ МП Авраамий (Лотиш).

ранее в этот день епископ УПЦ Московского патриархата, наместник Свято-Успенской Киево-Печерской лавры митрополит Павел заявил, что представители УПЦ МП не намерены покидать Киево-Печерскую лавру. По его словам, служители русской церкви якобы обладают законным правом находиться в обители.

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