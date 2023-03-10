Минкульт объявил о расторжении договора аренды Киево-Печерской лавры с монастырем УПЦ МП: монахам назвали дату выселения

Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" 10 марта сообщил о расторжении договора аренды с с мужским монастырем Украинской православной церкви Московского патриархата. Представители УПЦ МП будут лишены права использовать культовые сооружения этой украинской святыни из-за нарушения арендаторами условий договора об использовании государственного имущества.

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Об этом сообщили в Национальном заповеднике "Киево-Печерская Лавра". Представители УПЦ МП должны покинуть территорию Киево-Печерской Лавры до 29 марта.

О расторжении договора аренды зданий Киево-Печерской лавры между юрлицом в составе УПЦ МП и администрацией национального заповедника стало известно из предупреждения и.о.генерального директора НЗ "Киево-Печерская лавра".

В тексте предупреждения говорится, что действующий договор между Заповедником и мужским монастырем Свято-Успенской Киево-Печерской лаврой был заключен 19 июля 2013 года. Согласно договору, УПЦ МП получала в безвозмездное пользование религиозной организацией культовые здания и другое имущество, которое является государственной собственностью.

Однако после начала полномасштабной войны с Россией и решения Совета нацбезопасности и обороны Украины относительно отдельных аспектов деятельности религиозных организаций в Украине и применения персональных санкций, утвержденного указом президента № 820/2022 от 1 декабря 2022 года, государство взялось проверить, насколько арендаторы соблюдают условия договора и обоснованно ли пребывание УПЦ МП в Лавре.

Постановлением Кабинета министров Украины от 23 декабря 2022 года № 1416 была создана Межведомственная рабочая группа по подготовке предложений и рекомендаций по организации выполнения отдельных задач, связанных с деятельностью религиозных организаций в Украине. И эта комиссия установила нарушение Монастырем условий Договора по использованию государственного имущества.

Это стало основанием для расторжения договора аренды. Представители УПЦ МП должны покинуть территорию Киево-Печерской лавры до конца марта.

"Учитывая выводы Межведомственной рабочей группы и письмо Министерства культуры и информационной политики Украины от 09.03.2023 № 06/34/2234-23, на основании п. 8.1. Договора, Заповедник предупреждает о расторжении Договора с 29.03.2023 года. приема-передачи государственного имущества, Монастырю необходимо осуществить мероприятия по освобождению зданий и сооружений (имущества), являющихся государственной собственностью и находящихся на балансе Заповедника, по адресу: г. Киев, ул.Лаврская, 11, г. Киев, ул. Лаврска, 15 до 29.03.2023 года", – указано в предупреждении.

Также до 14 марта УПЦ МП должен определить двух или трех представителей мужского монастыря, которые будут работать в комиссии по приему-передаче государственного имущества, которая будет образована по приказу органа управления государственным учреждением.

Напомним, в конце декабря прошлого года в Минкульте заявили, что выступают против продления аренды УПЦ МП двух храмов в Киево-Печерской лавре.

А уже 5 января этого года стало известно, что Успенский собор и Трапезную церковь Киево-Печерской Лавры окончательно передали государству. Комиссия по приему-передаче Успенского собора и Трапезной церкви от Украинской православной церкви Московского патриархата в Украинское государство начала работу 2 января. В ее состав вошли представители Национального заповедника, юридической компании "Миллер", УПЦ МП и Министерства культуры и информационной политики Украины.

В УПЦ МП сразу же заявили, что храмы Киево-Печерской лавры принадлежат ей до конца войны и начали угрожать уголовной ответственностью руководству заповедника в случае, если будет согласовано проведение Рождественского богослужения на территории Киево-Печерской лавры митрополитом ПЦУ Эпифанием.

Однако угрозы УПЦ МП не очень помогли: 7 января 2023 года Эпифаний таки провел богослужение по случаю Рождества в Киево-Печерской лавре.

Впоследствии состоялось еще одно богослужение на территории Лавры – на этот раз по случаю Крещения.

Также Эпифаний заявил, что уверен: ПЦУ впоследствии получит договор на пользование двумя храмами в Верхней лавре, однако в течение определенного времени ей придется получать разовые разрешения на службу.