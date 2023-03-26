В Киево-Печерскую лавру на последнюю перед выселением службу УПЦ МП пришло несколько сот верующих. Фото и видео

В Киево-Печерской лавре в воскресенье, 26 марта, прошла служба, которую провела УПЦ МП. Несмотря на неоднократные скандалы, связанные с поддержкой оккупантов со стороны представителей Московского патриархата, в этот день сюда пришли сотни верующих.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил полковник Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан (Штирлиц). До 29 марта они должны покинуть территорию Заповедника (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Даже такое количество смертей женщин и детей от российских ракет, такое количество разрушенных городов, такое количество арестованных адептов "русского мира" среди всех рангов этого филиала ФСБ, не открывают глаза и не дают ума этой тоталитарной секте", – написал офицер.

На опубликованных фото и видео можно увидеть, что на воскресную службу в Лавру пришли несколько сотен верующих УПЦ МП.

Напомним, монахи УПЦ МП начали собирать и активно вывозить вещи из территории Киево-Печерской лавры. Для этого они используют грузовики, а на журналистов реагируют агрессивно.

Как сообщал OBOZREVATEL:

10 марта национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" сообщил о расторжении договора аренды с мужским монастырем УПЦ МП. Они должны покинуть территорию Киево-Печерской лавры до 29 марта.

Монахам и верующим Украинской православной церкви Московского патриархата с 21 марта запретили заходить в пещеры Киево-Печерской лавры. Объясняется, что миссия Минкульта оценивает сохранение культурных ценностей.

20 марта члены синода Украинской православной церкви Московского патриархата пришли в Офис президента. Они заявили о намерении встретиться с Владимиром Зеленским, чтобы "донести до руководства государства свою позицию".

Предстоятель ВЦУ митрополит Эпифаний обратился к братии Киево-Печерской Свято-Успенской лавры и общественности. Он призвал содействовать процессу освобождения монастырского комплекса "от московского ига" и заверил, что их будут защищать от запугиваний со стороны нынешнего главы Лавры.

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