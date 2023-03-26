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В Киево-Печерскую лавру на последнюю перед выселением службу УПЦ МП пришло несколько сот верующих. Фото и видео

Олег Тимченко
Жизнь столицы
2 минуты
1,9 т.
До 29 марта УПЦ МП должен покинуть территорию Заповедника

В Киево-Печерской лавре в воскресенье, 26 марта, прошла служба, которую провела УПЦ МП. Несмотря на неоднократные скандалы, связанные с поддержкой оккупантов со стороны представителей Московского патриархата, в этот день сюда пришли сотни верующих.

Видео дня

Об этом в своем Telegram-канале сообщил полковник Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан (Штирлиц). До 29 марта они должны покинуть территорию Заповедника (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Даже такое количество смертей женщин и детей от российских ракет, такое количество разрушенных городов, такое количество арестованных адептов "русского мира" среди всех рангов этого филиала ФСБ, не открывают глаза и не дают ума этой тоталитарной секте", – написал офицер.

В Киево-Печерскую лавру на последнюю перед выселением службу УПЦ МП пришло несколько сот верующих. Фото и видео
В Киево-Печерскую лавру на последнюю перед выселением службу УПЦ МП пришло несколько сот верующих. Фото и видео

На опубликованных фото и видео можно увидеть, что на воскресную службу в Лавру пришли несколько сотен верующих УПЦ МП.

Напомним, монахи УПЦ МП начали собирать и активно вывозить вещи из территории Киево-Печерской лавры. Для этого они используют грузовики, а на журналистов реагируют агрессивно.

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