Митрополит Драбинко: в конфликт в Лавре должен включиться закон, УПЦ МП загнала себя в тупик. Интервью

30 марта УПЦ МП должна была полностью покинуть стены Киево-Печерской лавры, поскольку государство не продлило кверху аренды с этой религиозной структурой. На последнюю службу этой церкви в Лавре пришли несколько сотен верующих. Впрочем, последние события продемонстрировали, что московская церковь де-факто открыто вступила в конфликт с государством. УПЦ МП подала иск в суд из-за несогласия с расторжением с ней договора аренды и получила отказ, но покидать стены киевской святыни не собирается.

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1 апреля СБУ сообщила митрополиту Павлу о подозрении по двум статьям Уголовного Кодекса – о разжигании межрелигиозной розни и оправдании вооруженной агрессии России. Как события будут развиваться дальше? Насколько велик "протестный потенциал" верующих УМЦ МП? Как в этой ситуации должно поступить государство и угрожает ли нашей стране еще одна война – религиозная? На эти вопросы в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL ответил митрополит Переяславский и Вишневский Православной церкви Украины Александр Драбинко.

– Вы знаете о последнем решении Хозяйственного суда Киева. Он отказал УПЦ МП в иске к Национальному заповеднику Киево-Печерская лавра. По вашим прогнозам, как события будут развиваться дальше, исходя из сложившейся ситуации? Как поступит митрополит Павел, как поступит государство?

– На самом деле все очевидно: Лавра должна быть в Украинской Православной церкви и перестать быть центром московской церкви.

Но если митрополит Павел уже совершает антигосударственные действия и прибегает к оскорблениям, то прежде всего его следует привлечь к ответственности. Владыка Павел сегодня показал истинный лик Московского патриархата с проклятиями и прочим. Сегодняшний митрополит Павел – это уже не тот, который был раньше, неприкосновенный. Он настаивает на законных подходах к решению вопроса – так вот на основании закона вопрос и нужно решать.

Причем все это нужно делать публично, чтобы не складывалось впечатления, что якобы существует определенная подковерная игра с целью кого-то снять, убрать, выселить и т.д.

Но происходящее сегодня вокруг Киево-Печерской лавры я прогнозировал раньше. Я уверен, что были возможности решить вопрос раньше и не доводить Лавру до того состояния, в котором она оказалась.

– Как вы оцениваете, скажем так, протестный потенциал паствы УПЦ МП, которая сегодня собирается в Лавре?

– Вы же видите, что этого потенциала нет.

– Тем не менее, люди собираются. К примеру, они препятствуют работе комиссии Минкульта и Заповедника. Представителей не пропустили в один из храмов Лавры.

– В данном случае должен включиться закон. Митрополит Павел говорил о законе, следовательно, нужно применять закон.

– То есть полиция должна применять силовые методы?

– Нет, я не говорил о том, что должны быть силовые методы. Но нужно поставить в известность главу этой религиозной организации, ведь он должен отвечать за происходящее.

– Действительно, митрополит Онуфрий молчит в этой ситуации. Что он должен сделать?

– По-моему, нужно было давно снять и владыку Павла, и владыку Антония. Я лично в июле 2018 года, когда велись разговоры накануне Объединительного собора, просил митрополита Онуфрия провести Поместный собор, но без Новинского и без Антония, чтобы услышать реальное мнение. Я тогда сказал, что будет Томос, на что владыка Онуфрий мне ответил: "В Москве сказали, что никакого Томоса не будет". Он показательно провел Поместный собор только в 2022 году.

Эта церковная организация загнала себя в тупик. У нее нет желания выровнять даже те нюансы, которые можно было бы выровнять.

Итак, епископат УПЦ МП не пришел на встречу с президентом Порошенко в 2018 году в Украинском доме, на так называемой нейтральной территории, чтобы обсудить будущее православия в Украине. УПЦ МП провела свой не запланированный ранее собор. Как видим, закон бумеранга существует и действует – сегодня они вынуждены спуститься с "Олимпа" и просить аудиенции у главы государства. Поведение священноначалия УПЦ МП выглядит совершенно неконструктивным.

– Последний вопрос – относительно Почаевской лавры. Как вы видите судьбу этой святыни?

– Наверное, подобной судьбе Киево-Печерской лавры. Но там, скорее всего, будут определенные отличия. В частности, владыка Владимир фактически выстроил новую Лавру с Преображенским собором в московском стиле, построен гостиничный корпус. Как я понимаю, все новое, что было построено, останется за общиной Почаевской лавры. А старые корпуса, вероятно, вернут в Кременецко-Почаевский заповедник.

– Можем ли мы надеяться, что у нас не будет еще одной войны – религиозной?

– Есть определенные лица, которые могут возглавлять подобные движения, но с учетом того, что такие движения являются антигосударственными, что сейчас в Украине военное положение, такая деятельность должна пресекаться согласно действующему законодательству. Война, если она потенциальна и возможна, то должна быть упреждена государством.

Есть структуры, которые призваны знать, что происходит в государстве. В частности, и в религиозной среде.