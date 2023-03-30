УПЦ МП подала иск в суд: у Ткаченко объяснили, повлияет ли это на решение о выселении из Киево-Печерской лавры

Представители УПЦ подали иск в Хозяйственный суд. Однако этот факт не отменяет того, что у них нет никаких правовых оснований оставаться в Лавре.

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Об этом сообщила директор департамента культурного наследия Министерства культуры и информационной политики Марианна Томин. По ее словам, УПЦ злоупотребляет юридическими методами и пытается создать ложное впечатление о том, что они являются владельцами территории заповедника.

"Представители УПЦ обратились в Хозяйственный суд, однако это не дает им права оставаться на территории Лавры, поскольку юридический процесс еще не завершен. Они могут воспользоваться юридическим рычагом влияния, подав ходатайство на обеспечение иска, чтобы суд не предпринимал действий по основному решению до вынесения окончательного решения. Это позволяет им остаться на территории Лавры до вынесения решения суда, однако они все равно должны уйти, если ходатайство не будет удовлетворено. Если суд решит обеспечить иск, то это приостановит решение о выезде представителей УПЦ из Лавры", – отметила она.

Томин отметила, что УПЦ злоупотребляет юридическими методами и пытается создать ложное впечатление о том, что они являются владельцами территории заповедника. В то же время она подчеркнула, что помещения Лавры принадлежат государству и согласно требованиям Гражданского кодекса расторжение договора с арендаторами может быть односторонним и не требует согласования со стороны арендатора. Поскольку предупреждение о расторжении договора истекает 29 марта, то начиная со следующего дня, у представителей УПЦ не будет юридических оснований для пребывания на территории заповедника.

"Если представители УПЦ будут создавать препятствия при передаче имущества, мы обратимся в суд с ходатайством о прекращении таких действий", – отметила руководитель департамента культурного наследия.

Томин сообщила, что с 30 марта будет создана комиссия, в состав которой войдут 7 представителей от МКИП, 5 представителей от заповедника "Киево-Печерская Лавра" и 3 представителя от УПЦ. Эта группа будет проводить осмотр 77 объектов, описывать имущество и запечатывать проверенные объекты. Директор департамента культурного наследия Министерства культуры и информационной политики также заявила, что комиссия предоставит УПЦ информацию о выявленных нарушениях в отношении каждого объекта.

"После возврата всех сооружений в государственную собственность, необходимо будет решить ряд вопросов. Прежде всего, потребуется направить бюджетные средства на содержание дополнительных территорий, оплату коммунальных услуг и другие расходы. Это будет происходить параллельно с работой комиссии, которая займется осмотром и описанием имущества, а также запечатыванием осмотренных объектов. По итогам работы комиссии будет решаться, кому передать имущество в аренду. Религиозные организации не являются единственными потенциальными арендаторами. Например, в помещениях гостиницы можно организовать госпиталь или реабилитационный центр", – подчеркнула специалист.

Как отмечалось ранее, договор об аренде помещений в Киево-Печерской Лавре был заключен между УПЦ (МП) и заповедником "Киево-Печерская Лавра". Однако, согласно пункту 8.1 данного договора, заповедник имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае нецелевого использования имущества или его содержания в неположенном состоянии.

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