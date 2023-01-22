В Хмельнитчине похоронили погибшую в авиакатастрофе в Броварах Татьяну Шутяк. Видео

В воскресенье, 22 января, в селе Соколовка в Хмельницкой области попрощались с заместителем руководителя патронатной службы МВД Украины Татьяной Шутяк, которая погибла в авиакатастрофе в Броварах 18 января. Ее похоронили на местном кладбище.

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Об этом сообщило "Суспильне". Накануне с ней простились в "Украинском доме" в Киеве. После этого тело Шутяк привезли в родное село, где с ней могли попрощаться родные и друзья (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Лишь неделю девушка не дожила до своего дня рождения – 24 января ей должно было исполниться 27 лет.

Шутяк окончила Одесскую юридическую академию, где изучала уголовную юстицию. В 2018 году стажировались в аппарате Верховной Рады, а затем стала помощником тогда еще народного депутата Дениса Монастырского. Когда его назначили министром, девушка начала работать вместе с ним в МВД.

Напомним: 21 января Украина простилась с погибшими в авиакатастрофе в Броварах Киевской области. Церемония прощания с министром внутренних дел Украины Денисом Монастырским и сотрудниками МВД Украины прошла в Киеве в Национальном центре "Украинский дом".

Церемонию прощания с руководителями и сотрудниками МВД в "Украинском доме" посетили президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская, также почтить память погибших пришли Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, настоятель ПЦУ митрополит Эпифаний, глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов Андрей Ермак.

Утром 18 января Украину ошеломила трагедия: посреди пристоличного города Бровары на здание детского сада упал вертолет ГСЧС. Причины крушения устанавливаются.

Впоследствии выяснилось, что на его борту находилось высшее руководство МВД. Никто из 10 находившихся на борту человек не выжил. Также во время катастрофы погибли 4 жителя Броваров, среди них – и 5-летняя Милана с мамой, а также мать троих детей, которая как раз завела сына в садик. Еще 25 человек, среди которых 11 детей, получили ранения.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 21 января в Киеве прошли похороны руководителей Министерства внутренних дел Украины, погибших в авиакатастрофе в Броварах 18 января. Их похоронили на Байковом кладбище;

– Зеленский выразил свои соболезнования родным и близким всех погибших. Он отметил, что об этой трагедии сейчас больно не только говорить, но даже и думать;

– в Нежине на Черниговщине 21 января простились с экипажем вертолета, разбившегося 18 января в Броварах. Церемония прощания прошла на территории спецотряда.

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