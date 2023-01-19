На борту вертолета, упавшего в Броварах, было 10 человек, а не 9: в полиции назвали имя еще одного человека

На борту вертолета, упавшего в Броварах, в среду, 18 января, было 10 человек, а не 9. В полиции заявили, что, к сожалению, все они погибли.

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Об этом заявила представитель Национальной полиции Украины Марьяна Рева в четверг, 19 января, во время брифинга. По ее словам, полиция опросила более двух тысяч человек, которые могли видеть трагедию (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Так, кроме троих членов экипажа, министра внутренних дел Дениса Монастырского, первого заместителя министра Евгения Енина, государственного секретаря МВД Юрия Лубковича, заместителя руководителя патронатной службы Татьяны Шутяк, а также фотографа Николая Анацкий и членов экипажа – Александра Василенко и Константина Коваленко, Ивана Касьянова, а также охранника министра – Михаила Павлушко, был еще один телохранитель. Это – Андрей Маринченко.

По словам Ревы, сейчас в ожоговом центре столицы на стационарном лечении находится четыре ребенка. Состояние всех их стабильно тяжелое. Семь детей уже отправились домой.

Кроме того, в Броварской центральной районной больнице стационарно лечатся четверо взрослых. К счастью, их состояние здоровья удовлетворительное.

Пока известно, что в результате трагедии погибли 14 человек, среди них – один ребенок. Также известно, что 25 человек пострадали, 11 из них – дети.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский сообщил последнюю информацию о трагедии в Броварах, где утром 18 января разбился вертолет с руководством МВД на борту. Погибли 14 человек, среди которых один ребенок. Еще 25 человек, среди которых 11 детей, получили ранения.

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