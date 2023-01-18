Задел детсад: появились первые кадры с места падения вертолета в Броварах, есть пострадавшие. Фото и видео

На Киевщине в городе Бровары 18 января упал вертолет ГСЧС, он разбился рядом с детским садом и жилым домом. Во время крушения погибли министр внутренних дел Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и государственный секретарь МВД.

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В общей сложности погибли 16 человек, в том числе 2 ребенка, 9 из погибших находились на борту вертолета. Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

"Сегодня утром, 18 января, в Броварах разбился вертолет ГСЧС. В результате авиакатастрофы погибло руководство МВД: министр, первый заместитель министра и государственный секретарь. Всего пока известно о 16 погибших, из них 2 детей. Из них 9 находились на борту вертолета. 22 находятся в больнице, среди которых 10 детей. На месте работают все профильные и специализированные службы. Продолжается осмотр места происшествия", – подчеркнул глава Нацполиции.

О падении вертолета стало известно около 9 часов утра. О трагедии сообщил глава Киевской областной военно-гражданской администрации Алексей Кулеба.

"Киевская область. В городе Бровары рядом с детским садом и жилым домом упал вертолет. Во время трагедии в саду находились дети и сотрудники заведения. На данный момент всех эвакуировали. Есть пострадавшие. На месте падения работают скорые, полиция и пожарные", – отметил он.

По данным СМИ, вертолет задел детский сад и полетел в направлении многоэтажки.

"В результате вблизи детского сада вспыхнул пожар. На месте происшествия работают полиция и спасатели", – сообщает ТСН.

По предварительным данным, которые озвучила около 9:30 спикер полиции Киевщины Ирина Прянишникова, ранения получили 5 человек. Также есть погибшие.

Как отметил в эфире телемарафона спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, вертолет принадлежал Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

"Это случилось с вертолетом ГСЧС, который выполнял свои задачи и совершал перелет", – отметил он.

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