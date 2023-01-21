Украина прощается с погибшими в крушении вертолета в Броварах: все подробности, фото и видео

В субботу, 21 января, Украина прощается с погибшими в авиакатастрофе в Броварах Киевской области. Церемония прощания с министром внутренних дел Украины Денисом Монастырским и сотрудниками МВД Украины, погибшими во время падения вертолета, состоится в Киеве в Национальном центре "Украинский дом".

Видео дня

Похоронная колонна в 10 отправилась на место церемонии, которая должна была начаться в 11 часов, но, как сообщил корреспондент OBOZREVATEL, началась с опозданием на 30 минут. Проститься с руководством МВД пришло множество украинцев (чтобы посмотреть видео, сделайте новость дальше).

Жертвами катастрофы 18 января, кроме Монастырского, также стали:

– первый заместитель Монастырского Евгений Енин;

– государственный секретарь МВД Юрий Лубкович;

– заместитель руководителя Патронатной службы МВД Украины Татьяна Шутяк;

– начальник управления по обеспечению защиты Департамента внутренней безопасности НПУ под полиции Михаил Павлушко;

– старший оперуполномоченный по особо важным делам Департамента внутренней безопасности НПУ Андрей Маринченко.

– ведущий инспектор Департамента коммуникации МВД Николай Анацкий.

Украинские СМИ опубликовали трогательное видео с кадрами работы и личной жизни Дениса Монастырского, который твердо верил в победу Украины в войне против российского агрессора и самоотверженно работал, чтобы ее приблизить.

Кроме того, в катастрофе погибли также трое военных:

– командир воздушного судна – инструктор авиационной эскадрильи специального назначения Александр Василенко;

– пилот авиационной эскадрильи специального назначения Константин Коваленко;

– бортовой механик авиационной эскадрильи специального назначения прапорщик Иван Касьянов.

Церемония прощания с ними начнется в 13.00 в Нежине Черниговской области на вертолетной площадке №4 аэродрома.

Напомним: 18 января упал вертолет ГСЧС, он разбился рядом с детским садом и жилым домом. На месте падения вертолета обнаружены 14 погибших, из них 1 ребенок и 9 находившихся на борту.

"Комиссия будет расследовать причины. Это не будет 1-2 дня, потому что исследование авиакатастрофы занимает определенное время. Думаю, будет создана государственная комиссия, в которую войдут разные авиационные специалисты. Они исследуют причины произошедшего и какие факторы влияли на то , что вертолет упал", – сообщил в эфире телемарафона спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал, что последнее смс-сообщение получил от Монастырского в 08:07 – и буквально через считанные минуты произошла ужасная катастрофа. Данилов не уточнил, что именно было в уведомлении от главы МВД. По словам секретаря СНБО, в тот день Монастырский намерен выйти на связь с участниками Ставки Верховного главнокомандующего из Полтавы.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что авиакатастрофу в Броварах на Киевщине, произошедшую 18 января, могла повлечь за собой целую совокупность факторов. Их оценкой и расследованием будет заниматься специально созданная комиссия;

– в результате падения вертолета в Броварах Киевской области в больницах остаются 16 человек, 6 из которых дети. Другие пострадавшие получают медпомощь амбулаторно.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!