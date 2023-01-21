Зеленские со слезами на глазах пришли попрощаться с погибшими в Броварах. Фоторепортаж

В субботу, 21 января, в "Украинском доме" в Киеве проходит церемония прощания с руководителями МВД, погибшими в результате падения вертолета в Броварах 18 января. Почтить память погибших пришли президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская.

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Со слезами на глазах первые лица государства склонили головы и возложили цветы у гробов, покрытых сине-желтыми флагами. На месте происшествия находится корреспондент OBOZREVATEL.

Напомним, церемония прощания с руководством МВД в "Украинском доме" в Киеве началась с опозданием на 30 мин. Проститься с погибшими пришло множество украинцев.

Тем временем в Броварах в последний путь провели 5-летнюю Милану Пономаренко и ее маму Елену, также погибших в детсаду 18 января во время авиакатастрофы вертолета. Проститься ими пришли сотни броварчан, а также городской голова Игорь Сапожко. Похоронят маму и дочь 22 января в селе Новоукраинка Черниговской области, откуда родом Елена.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в день крушения Зеленский выступил с заявлением по поводу трагедии в Броварах, где утром 18 января разбился вертолет. Глава государства сообщил, что в результате крушения погибло руководство Министерства внутренних дел. Он пообещал установить причины трагедии;

– первая леди Украины Елена Зеленская расплакалась на Всемирном экономическом форуме в Давосе за несколько минут до своего выступления. Тогда ей как раз сообщили о катастрофе в Броварах.

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