Зеленский выразил соболезнования родным погибших в Броварах: больно об этом думать, больно говорить. Видео

В субботу, 21 января, в Украине простились с жертвами крушения вертолета в Броварах. Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким всех погибших.

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Об этом Зеленский сказал в вечернем обращении к украинскому народу (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). Он отметил, что об этой трагедии сейчас больно не только говорить, но даже и думать.

"Денис Монастырский, его коллеги из министерства: Евгений Енин, Юрий Лубкович, Татьяна Шутяк, Михаил Павлушко, Николай Анацкий, Андрей Маринченко…Ребята из экипажа: Александр Василенко, Константин Коваленко, Иван Касьянов…Женщина и ребенок, которые утром просто шли в детский садик…Мама Елена, дочь Милана Пономаренко", – президент перечислил имена всех, чьи жизнь унесла катастрофа.

Он призвал украинцев почтить сегодня память людей, погибших в военное время. Каждый день наша страна теряет граждан, о которых мы теперь будем вспоминать и жалеть, что их уже не вернешь.

"Я хотел бы, чтобы мы все сегодня это почувствовали. Почувствовали, сколько жизней, сколько светлых людей уносит военное время... Светлая память всем, чья жизнь унесла эта война! Светлая память всем, кто отдал свою жизнь за Украину ! Мы делаем все, чтобы прогнать эту войну с нашей земли", – добавил Зеленский.

Ранее Зеленский пообещал установить причины трагедии в Броварах. Первые результаты расследования могут стать известны уже в конце следующей недели.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Украина простилась с погибшими в авиакатастрофе в Броварах на Киевщине. Церемония прощания с министром внутренних дел Украины Денисом Монастырским и сотрудниками МВД Украины состоялась в Киеве в Национальном центре "Украинский дом", а в Броварах в последний путь провели 5-летнюю Милану Пономаренко и ее маму Елену.

– В столице почтить память погибших пришли президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская.

– Также в Нежине на Черниговщине 21 января простились с экипажем вертолета, который разбился 18 января в Броварах. Церемония прощания прошла на территории спецотряда.

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