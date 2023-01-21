''Непоправимая утрата для всей страны'': в Нежине простились с экипажем, погибшим в авиакатастрофе в Броварах. Фото

В Нежине на Черниговщине 21 января простились с экипажем вертолета, который разбился 18 января в Броварах. Церемония прощания прошла на территории спецотряда.

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В авиакатастрофе погибли командир воздушного судна Александр Василенко, пилот Константин Коваленко и бортовой механик Иван Касьянов. Они были членами экипажа Нежинского специального авиаотряда ГСЧС, сообщил Специальный авиационный отряд Оперативно-спасательной службы гражданской защиты (ОСС ГЗ) ГСЧС (чтобы посмотреть все фото, доскролльте новость до конца).

Отдать последнюю честь погибшим пришли представители МВД, ГСЧС, Нежинской райадминистрации, местных властей и личный состав авиаотряда.

"Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания, возложили цветы и выразили соболезнования их родным. Непоправимая утрата для всей страны. Страшная трагедия унесла жизни настоящих патриотов, друзей, коллег", – говорится в сообщении.

Александр Василенко

Командир воздушного судна Александр Василенко был родом из Сум. Окончил Национальный университет Воздушных сил имени Ивана Кожедуба в Харькове. Летал на Ми-8, Ми-9, Ми-24. В середине 2000-х лет с миротворческой миссией был в Либерии и Сьерра-Леоне. Участник АТО. С 2011 года служил в Нежинском авиаотряде.

Константин Коваленко

Пилот авиационной эскадрильи спецназначения Константин Коваленко был родом со Львовщины. Служил в Нежинском авиаотряде с 2021 года, до этого – в авиационной части во Львовской области. Был участником АТО.

Иван Касьянов

Бортовой механик Иван Касьянов родился 14 сентября 1993 года в Нежине. Окончил нежинскую гимназию №16, затем – Государственный университет инфраструктуры и технологий в Киеве. С 2016 году – на службе в ГСЧС.

В 2017 году служил в ВСУ, затем вернулся в ГСЧС. С 2019 года работал автомехаником на вертолете Н225. С 2020 года был бортмехаником.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский прибыл в Украинский дом в Киеве на прощание с главой МВД Денисом Монастырским и его подчиненными. Министр и его подчиненные погибли в авиакатастрофе в Броварах.

21 января украинцы также простились с пятилетней Миланой и ее мамой Еленой Пономаренко, погибшими на территории детского сада из-за крушения вертолета.

Напомним, утром 18 января в Броварах на детский сад упал вертолет ГСЧС. На его борту находились высшее руководство МВД. Никто из 10 человек на борту не выжил.