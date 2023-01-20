В момент авиакатастрофы вела в садик сынишку: в результате падения вертолета в Броварах погибла мать троих детей. Фото

Ужасная авиакатастрофа с вертолетом ГСЧС в Броварах 18 января унесла жизнь матери троих детей – Марины Грановской. В момент аварии она как раз завела в детский сад "Джерельце" сына.

Видео дня

Смерть женщины подтвердила экспертиза, сообщил 20 января "Общественный ревизор. Бровары" в Telegram-канале. В городе третий день продолжается траур в связи с трагедией, которая привела к гибели 14 человек, в том числе ребенка (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"В результате авиатрощи в Броварах погибла мама троих детей Марина Грановская... В момент падения вертолета женщина вела в детсад сынишку. Позже всю Украину облетели ужасные кадры с ее сестрой, которая под больницей пыталась отыскать Марину. К сожалению, чуда не произошло..." – говорится в посте.

В день трагедии Юлия Косова рассказывала, что ее сестра как раз привела в детский сад своих детей. На момент падения вертолета Марина выходила из здания, но не было известно – она уже на улице или внутри здания. Впоследствии под обломками спасатели обнаружили ее обгоревшее тело.

"Момент падения пришелся на центральный вход. Мы точно знаем, что она выходила – няня нам сказала. С детьми все хорошо, они дома", – уточнила женщина.

Марина Игоревна Грановская была парикмахером-модельером. С мужем они воспитывали двух дочерей и сына.

В сети выражают соболезнования родным и близким женщины. Также объявлен сбор средств для поддержки ее семьи.

"Марина была любящей мамой, прекрасной женой и просто очаровательной женщиной. Выражаем искренние соболезнования семье и друзьям погибшей. Вечная память!", "Без мамы осталось трое детей. Сочувствую семье… Пусть покоится с миром", "По возможности, давайте поддержим и поможем этой семье!" – отметили украинцы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Броварах дети и родители, пострадавшие во время авиакатастрофы, нуждаются в помощи. Среди них Надежда Оксюта и ее 5-летняя дочь Алиса, которые в момент падения вертолета оказалась в самом эпицентре пожара: они как раз подошли к центральному входу детского сада, когда с неба стал падать огонь.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!