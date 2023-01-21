Погибших в авиакатастрофе в Броварах руководителей МВД похоронили на Байковом кладбище. Фото

В воскресенье, 21 января, в Киеве прошли похороны руководителей Министерства внутренних дел Украины, погибших в авиакатастрофе в Броварах 18 января. Их похоронили на Байковом кладбище.

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Об этом сообщает пресс-служба МВД. Провести в последний путь погибших представителей власти пришли около сотни человек. Церемония на кладбище прошла со всеми почестями. Прозвучал и последний гимн Украины в честь погибших (чтобы просмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

В панихиде приняли участие глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, премьер-министр Украины Денис Шмигаль, руководители силового блока, чиновники и политики, близкие и друзья погибших.

"Вечная и неугасимая память и наше уважение людям, которые отдали дороже – свою жизнь – ради Украины!" – сказано в сообщении.

На Байковом кладбище свой вечный покой обрели:

– глава МВД Денис Монастырский,

– первый заместитель главы МВД Евгений Енин,

– государственный секретарь МВД Украины Юрий Лубкович,

– начальник управления обеспечения защиты Департамента внутренней безопасности НПУ Михаил Павлушко,

– ведущий инспектор Департамента коммуникации МВД Николай Анацкий.

Как сообщал OBOZREVATEL, церемония прощания с руководством МВД в "Украинском доме" в Киеве началась с опозданием на 30 мин. Проститься с погибшими пришло множество украинцев. В столице почтить память погибших пришли президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская.

Также в Нежине на Черниговщине 21 января простились с экипажем вертолета, который разбился 18 января в Броварах. Церемония прощания прошла на территории спецотряда.

В этот день в Броварах в последний путь провели 5-летнюю Милану Пономаренко и ее маму Елену, также погибших в детсаду 18 января во время авиакатастрофы вертолета. Проститься ими пришли сотни броварчан, а также городской голова Игорь Сапожко. Похоронят маму и дочь 22 января в селе Новоукраинка Черниговской области, откуда родом Елена.

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