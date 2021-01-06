Страны ЕС попросили Еврокомиссию помочь Украине с вакцинами
В Европейскую Комиссию обратились 13 стран Евросоюза с просьбой помочь Украине и другим государствам Восточного партнерства в получении вакцины от коронавируса.
Копию обращения опубликовал в своем Twitter журналист Рикард Йозвяк. Речь в нем идет также о помощи Молдове, Грузии, Армении и Беларуси.
"...мы считаем, что ЕС должен пойти дальше текущих инициатив и поддержать других соседей – страны Восточного партнерства, если они сами этого захотят. Мы считаем, что наши границы не будут в безопасности, если мы не окажем поддержку нашим ближайшим соседям", – говорится в документе.
Обращение подписали министры иностранных дел Болгарии, Хорватии, Чехии, Дании, Эстонии, Финляндии, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Словакии и Швеции.
Украина накануне Нового года заключила договор на закупку вакцины с китайской компанией Sinovac Biotech. В максимально сжатые сроки она должна получить 1,9 млн доз этого препарата, сообщили в правительстве.
В то же время по сообщению Офиса президента, страна продолжает переговоры с другими поставщиками вакцины.
Как сообщал OBOZREVATEL :
согласно плану Минздрава, первыми в очереди на получение китайской вакцины в Украине будут медики, которые лечат больных коронавирусом, лица, проживающие в домах престарелых, а также участники Операции Объединенных сил на Донбассе.
Что касается глобальной прививочной кампании, то она в Украине будет разделена на четыре этапа и продлится минимум до конца 2022 года.
В рамках инициативы COVAХ наша страна должна получить препараты таких производителей, как AstraZeneca, Novavax и Moderna.
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заверил, что информация о провале процедур приобретения вакцин против коронавируса является фейком. Он отметил, что средства для этого выделены в полном объеме.