Країни ЄС попросили Єврокомісію допомогти Україні з вакцинами

Таша Адамович Суспільство 13:44, 6.01.2021 Оновлено: 14:58, 6.01.2021

До Європейської Комісії звернулись 13 країн Євросоюзу з проханням допомогти Україні та іншим державам Східного партнерства в отриманні вакцини від коронавірусу.

Копію звернення оприлюднив у своєму Twitter журналіст Рікард Йозвяк. У ньому йдеться також про допомогу Молдові, Грузії, Вірменії та Білорусі.

"...ми вважаємо, що ЄС має піти далі поточних ініціатив і підтримати інших сусідів – країни Східного партнерства, якщо вони самі цього забажають. Ми вважаємо, що наші кордони не будуть у безпеці, якщо ми не надамо підтримку нашим найближчим сусідам", – говориться в документі.

Звернення підписали міністри закордонних справ Болгарії, Хорватії, Чехії, Данії, Естонії, Фінляндії, Угорщини, Латвії, Литви, Польщі, Румунії, Словаччини та Швеції.

Журналіст розповів про лист щодо допомоги Україні з вакцинацією
Twitter Rikard Jozwiak
Лист підписали 13 країн ЄС
Twitter Rikard Jozwiak

Україна напередодні Нового року уклала договір на закупівлю вакцини з китайською компанією Sinovac Biotech. У максимально стислі терміни вона має отримати 1,9 млн доз цього препарату, повідомили в уряді.

Водночас за повідомленням Офісу президента, країна продовжує переговори з іншими постачальниками вакцини.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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