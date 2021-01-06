Країни ЄС попросили Єврокомісію допомогти Україні з вакцинами
До Європейської Комісії звернулись 13 країн Євросоюзу з проханням допомогти Україні та іншим державам Східного партнерства в отриманні вакцини від коронавірусу.
Копію звернення оприлюднив у своєму Twitter журналіст Рікард Йозвяк. У ньому йдеться також про допомогу Молдові, Грузії, Вірменії та Білорусі.
"...ми вважаємо, що ЄС має піти далі поточних ініціатив і підтримати інших сусідів – країни Східного партнерства, якщо вони самі цього забажають. Ми вважаємо, що наші кордони не будуть у безпеці, якщо ми не надамо підтримку нашим найближчим сусідам", – говориться в документі.
Звернення підписали міністри закордонних справ Болгарії, Хорватії, Чехії, Данії, Естонії, Фінляндії, Угорщини, Латвії, Литви, Польщі, Румунії, Словаччини та Швеції.
Україна напередодні Нового року уклала договір на закупівлю вакцини з китайською компанією Sinovac Biotech. У максимально стислі терміни вона має отримати 1,9 млн доз цього препарату, повідомили в уряді.
Водночас за повідомленням Офісу президента, країна продовжує переговори з іншими постачальниками вакцини.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
згідно з планом Міністерства охорони здоров’я, першими в черзі на отримання китайської вакцини в Україні будуть медики, які лікують хворих на коронавірус, особи, які проживають у будинках для людей похилого віку, а також учасники Операції Об'єднаних сил на Донбасі.
Що стосується глобальної вакцинаційної кампанії, то вона в Україні буде поділена на чотири етапи і триватиме щонайменше до кінця 2022 року.
У межах ініціативи COVAХ наша країна має отримати препарати таких виробників, як AstraZeneca, Novavax і Moderna.
Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов запевнив, що інформація про провал процедур придбання вакцин проти коронавірусу є фейком. Він наголосив, що кошти для цього виділено в повному обсязі.