У МОЗ відповіли на чутки про реєстрацію російської вакцини в Україні
Інформація про реєстрацію російської вакцини від коронавірусу "Супутник V" в Україні – це лише політичні заяви та чутки, які не відповідають дійсності.
Про це написав на своїй сторінці у Facebook заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. Він наголосив, що наша країна використовуватиме лише препарати, що успішно пройшли третю фазу клінічних досліджень.
"Сьогодні вже є вакцини проти COVID-19 дозволені до використання за спеціальними процедурами (emergency use authorization). Для такої реєстрації використовувались проміжні звіти клінічних досліджень. Виходячи з цього, Україна ухвалила рішення про можливість реєстрації вакцин, які зареєстровані в країнах з жорсткою регуляторною політикою. Наголошую, лише за зазначених умов будемо допускати вакцини до використання", – заявив він.
Він уточнив, що закінчення третьої фази клінічних досліджень вакцини "Супутник V" заплановано на грудень 2021 року – така інформація міститься в базі клінічних досліджень, що проводяться по всьому світу коштом приватних та державних джерел.
Препарат зареєстрували в РФ у серпні 2020 року.
Щеплення в Росії почали з 5 грудня. Перш за все вакцину отримують співробітники лікарень, поліклінік, шкіл, соціальної сфери.
Після початку вакцинації росіяни заявляли про те, що робиться це добровільно-примусово. У деяких установах працівники навіть писали заяви про звільнення.
Водночас російська вакцина викликала побоювання вчених у світі. Її застосування до проведення повних випробувань може призвести до мутації нового коронавірусу, вважають вони.
Дозволили використання препарату для вакцинації уряди Аргентини та Білорусі.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Медведчук заявив, що 30 грудня 2020 року харківська компанія "Биолек" нібито подала заяву на реєстрацію в Україні російської вакцини "Супутник V".
Народна депутатка від "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк повідомила, що цю компанію пов'язують із Раїсою Богатирьовою – ексміністеркою охорони здоров'я часів президентства Віктора Януковича.
Раніше росіяни заявляли, що фармацевтична компанія в Харкові нібито вже "налагодила випуск готової форми" для виробництва вакцини, проте в "Биолек" цю інформацію спростували.