Українців обурила заява Медведчука про виробництво російської вакцини в Харкові
Українці в соцмережах обурені заявою народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука про можливе виробництво російської вакцини від коронавірусу (COVID-19) харківською компанією "Біолік".
Так, у коментарях до посту OBOZREVATEL у Facebook користувачі зазначили, що Москва вирішила поєднати випробування несертифікованої вакцини з проведенням масової вакцинації (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).
"Якби вони це робили на своїх громадянах, чорт із ним. Але вони намагаються розширити географію за рахунок інших країн... Зокрема і за допомогою продажних "медведчуків", – написав один із читачів.
Інший зазначив, що в Росії не вистачає виробничих потужностей для виробництва вакцини, ось вона і шукає будь-яку можливість виробляти її де завгодно.
Також українці порадили членам ОПЗЖ спочатку самим зробити щеплення.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Медведчук заявив, що 30 грудня 2020 року харківська компанія "Біолік" нібито подала на реєстрацію в Україні російську вакцину від коронавірусу "Супутник V".
Народна депутатка від "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк повідомила, що фармацевтичну компанію "Біолік" пов'язують із Раїсою Богатирьовою – ексміністеркою охорони здоров'я часів президентства Віктора Януковича.
Раніше росіяни заявляли, що фармацевтична компанія в Харкові нібито вже "налагодила випуск готової форми" для виробництва вакцини, проте в "Біолік" спростували цю інформацію.