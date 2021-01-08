Степанов відповів на спробу реєстрації в Україні російської вакцини

Російська вакцина проти коронавірусу "Супутник V" перш ніж потрапити на ринок України повинна пройти перевірку.

Таку заяву в п'ятницю, 8 січня, на брифінгу розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов, коментуючи інформацію про те, що харківська компанія "Біолек" подала заявку на реєстрацію в Україні російського препарату.

"Це тільки заявка. Далі повинні подати реєстраційну форму, докладне досьє, в якому необхідно відобразити безпеку вакцини та результати всіх трьох фаз клінічних випробувань. Ми повинні побачити не політичні гасла, а реальну ефективність вакцини", – зазначив він.

Степанов підкреслив, що навколо "Супутника" багато політичних аспектів, адже Росія завжди використовувала будь-яку можливість в своїй гібридної війні.

Міністр додав, що тільки після вивчення поданих документів можна буде "більш відверто говорити" про російську вакцину.

"Нарешті ми хоч побачимо не якісь політичні гасла, а що таке ця російська вакцина", – резюмував глава МОЗ.

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