Степанов відповів на спробу реєстрації в Україні російської вакцини
Російська вакцина проти коронавірусу "Супутник V" перш ніж потрапити на ринок України повинна пройти перевірку.
Таку заяву в п'ятницю, 8 січня, на брифінгу розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов, коментуючи інформацію про те, що харківська компанія "Біолек" подала заявку на реєстрацію в Україні російського препарату.
"Це тільки заявка. Далі повинні подати реєстраційну форму, докладне досьє, в якому необхідно відобразити безпеку вакцини та результати всіх трьох фаз клінічних випробувань. Ми повинні побачити не політичні гасла, а реальну ефективність вакцини", – зазначив він.
Степанов підкреслив, що навколо "Супутника" багато політичних аспектів, адже Росія завжди використовувала будь-яку можливість в своїй гібридної війні.
Міністр додав, що тільки після вивчення поданих документів можна буде "більш відверто говорити" про російську вакцину.
"Нарешті ми хоч побачимо не якісь політичні гасла, а що таке ця російська вакцина", – резюмував глава МОЗ.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
2 січня лідер "Опозиційною платформи – За життя" Віктор Медведчук повідомив про подання російської вакцини від COVID-19 на реєстрацію в Україні. Він вказав, що цим зайнялася компанія "Біолік".
Українці зустріли цю новину з обуренням.
Народна депутатка від "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк повідомила, що фармацевтичну компанію "Біолек" пов'язують з Раїсою Богатирьовою – ексміністром охорони здоров'я часів президентства Віктора Януковича.
Раніше росіяни заявляли, що харківська компанія нібито вже "налагодила випуск готової форми" для виробництва вакцини, але в "Біолік" спростували цю інформацію.
Головний санітарний лікар Віктор Ляшко спростовував реєстрацію російської вакцини: мовляв, це "політичні заяви і чутки".
"Російський фонд прямих інвестицій" заявив, що експериментальну вакцину планують відчувати на українцях.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав, що російська вакцина не може бути використана в Україні, навіть якщо не враховувати геополітичні моменти.
У Британії заявили, що вже перші клінічні випробування російського препарату дали сумнівні результати.
Пізніше стало відомо, що в Росії кілька медиків заразилися коронавірусів після вакцинації.