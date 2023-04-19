Россия планирует 'отправить на отдых' 26 тыс. украинских детей с оккупированных территорий

Власти России заявили о намерении отправить "на отдых" 26 тысяч детей, проживающих на оккупированных территориях Украины. 6 тысяч из них планируют вывезти в РФ.

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Соответствующее заявление 19 апреля озвучила находящаяся под международными санкциями заместитель председателя правительства РФ по вопросам социальной политики Татьяна Голикова. Она сообщила, что 20 тысяч украинских детей с захваченных территорий, которые Москва называет "новыми регионами", смогут отдохнуть летом в "местных учреждениях".

Оккупанты планируют разместить их в "631 одном лагере на базе образовательных организаций с дневным пребыванием".

"Это позволит привлечь к отдыху 20 тысяч детей. Еще 6 тысяч детей из новых регионов отдохнут в других других субъектах РФ, в том числе на побережье Черного моря", – заявила Голикова.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 17 марта суд в Гааге выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Они подозреваются в международном преступлении – депортации украинских детей на территорию РФ.

– Суд призвал Москву вернуть в Украину похищенных детей.

– В РФ в ответ возбудили дело против прокурора и судей Гааги. Москва обвинила трибунал в "незаконном заключении под стражу".

– В то же время Россия признала факт депортации украинских детей, оправдав международное преступление тем, что якобы хотела уберечь их от опасности.