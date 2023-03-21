В РФ признали похищение украинских детей после ордера на арест Путина и назвали 'условие' их возвращения

В России признали факт депортации украинских детей на свою территорию. Страна-агрессор оправдывает международное преступление тем, что якобы хотела уберечь их от опасности.

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При этом Москва обещает вернуть детей Украине, когда в стране будет безопасно. С соответствующим заявлением 21 марта выступил постпред РФ при ООН Василий Небензя во время пресс-конференции.

"Мы хотели уберечь их (незаконно вывезенных украинских детей. – Ред.) от опасности, которую могут нести военные действия", – оправдался Небензя.

Представитель страны-оккупанты добавил, что вопрос о детях, насильно отправленных в Россию, якобы "полностью раздут".

"мы хотим продемонстрировать это на неформальном заседании Совбеза. Когда условия будут безопасными, конечно (вернем детей. – Ред.), почему нет", – заявил Небензя.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Они подозреваются в совершении международного преступления – депортации украинских детей с оккупированных территорий Украины в РФ.

– Ордер будет действовать до конца жизни нынешнего президента РФ.

– Прокурор МУС Карим Хан заявил, что МУС призывает РФ вернуть в Украину похищенных детей. У суда достаточно доказательств совершения должностными лицами России тяжкого международного преступления.

– В Германии заявили, что в случае приезда Путина он сразу же будет задержан и оправлен в Гаагу.

– В России в ответ на выдачу ордера Гаагой возбудили дело против прокурора и судей МУС. Москва обвиняет руководство трибунала в "заведомо незаконном заключении под стражу".