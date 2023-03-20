В России возбудили дело против прокурора и судей Гааги в ответ на решение об аресте Путина

Следственный комитет РФ заявил о возбуждении уголовного дела против прокурора и судей Международного уголовного суда, который 17 марта выдал ордер на арест Владимира Путина. Москва обвиняет руководство Гаагского трибунала в "заведомо незаконном заключении под стражу".

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Об этом говорится в заявлении следкома РФ, распространенном 20 марта. В российском производстве называются прокурор МУС Карим Хан, а также судьи Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айтала, Серхио Херардо Угальде Годинес.

Как заявили в следкоме, Хан направил ходатайство для получения ордера на арест Путина, а названные судьи его удовлетворили.

Прокурора в РФ цинично обвинили в "привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности и приготовлению к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой, с целью осложнения международных отношений".

В РФ также заявили, что уголовное преследование Путина и российской уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой якобы "носит заведомо незаконный характер", поскольку "оснований для привлечения к уголовной ответственности не имеется".

Очевидно, для страны-агрессора международное преступление – депортация украинских детей – нормальное явление.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 17 марта суд в Гааге выдал ордер на арест Путина и российской уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Они подозреваются в совершении международного преступления – депортации украинских детей с оккупированных территорий Украины в РФ.

– Прокурор МУС Карим Хан заявил, что ордер на арест Путина будет действовать до конца жизни президента РФ. Изначально суд планировал сохранить решение в тайне, но решил обнародовать, чтобы попытаться остановить совершение новых преступлений.

– Президент Украины Владимир Зеленский назвал решение МУС историческим и поблагодарил всех, кто помогает украинцам бороться за справедливость.

– В администрации президента США Джо Байдена позитивно оценили решение суда в Гааге о выдаче международного ордера на арест Путина.

– В Германии заявили, что в случае приезда Путина он сразу же будет задержан и оправлен в Гаагу.

– Спикер Кремля Дмитрий Песков рассказал о личном отношении Путина к выдаче ордера на его арест. Диктатор якобы "относится к этому спокойно" и "не принимает близко к сердцу".