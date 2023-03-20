Международный уголовный суд призывает Россию вернуть в Украину похищенных детей, – прокурор Хан

Главный прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан опроверг заявления о том, что Россия якобы занималась в Украине не похищением детей, а их "гуманитарной эвакуацией". Суд имеет достаточное количество доказательств совершения должностными лицами РФ тяжкого международного преступления.

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В то же время Хан призвал Россию вернуть похищенных детей в Украину. Об этом он заявил в ходе встречи министров юстиции в Лондоне 20 марта, сообщает Bild.

Во время своего выступления главный прокурор МУС опроверг заявления должностных лиц РФ о якобы проведении "гуманитарных эвакуаций" украинских детей с оккупированных территорий Украины. Именно так в России пытались оправдать совершение тяжкого международного преступления, в котором подозревается президент РФ Владимир Путин и уполномоченная президента РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

"Доказательства свидетельствуют об обратном", – подчеркнул Карим Хан.

В то же время он предложил России доказать, что заявления о заботе о детях хотя бы немного соответствуют действительности – и вернуть похищенных несовершеннолетних украинцев домой, в Украину.

"Если заявления о том, что это делается ради детей, хоть немного правдивы, отправьте их обратно в страну их гражданства вместо того, чтобы давать им паспорта чужой для них страны", – подчеркнул прокурор МУС.

Напомним, 17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка РФ Марии Львовой-Беловой. Оба подозреваются в организации и совершении тяжкого военного преступления – похищении и депортации на территорию РФ украинских детей.

За более чем год полномасштабной агрессии при содействии российских властей и по организованным ею схемам из Украины было депортировано по меньшей мере 16 тыс. детей. Их подвергают мощному зомбированию и передают на противозаконное "усыновление" в десятки регионов РФ. В то же время детям, у которых в Украине остались родственники и даже родители, меняют имена, чтобы их невозможно было отыскать.

За все время полномасштабной войны Украине удалось добиться возвращения домой лишь немногим более 300 похищенных Россией детей.

Ордер МУС означает, что Путина, как официально подозреваемого в совершении международного преступления, могут задержать на территории любого из более 100 государств мира, ратифицировавших Римский статут.

Первой о готовности арестовать российского диктатора на своей территории и передать его в Гаагу заявила Германия.

Кроме того, важным аспектом решения об аресте Путина является то, что даже в случае завершения войны против Украины РФ не сможет добиться снятия санкций, пока не выдаст международного преступника, являющегося по совместительству президентом России.

В то же время, как уточнили в МУС, эти ордера пожизненные: отменить их невозможно.

Также сообщалось, что в Китае прокомментировали ордер МУС на арест Путина. Пекин заговорил о "двойных стандартах" и о том, что подозрение в совершении тяжкого международного преступления не является достаточным основанием для лишения обладателя Кремля "иммунитета" от судебного преследования.

В то же время в России на все голоса заявляют о том, что решение МУС является "юридически ничтожным", что в РФ его не признают. И уже объявили об открытии дело против прокурора и судей Гааги в ответ на решение об аресте Путина.