Еврокомиссия запустила инициативу по возвращению похищенных Россией детей в Украину, - фон дер Ляйен

Европейская комиссия совместно с Украиной и Польшей запустила инициативу по возвращению похищенных Россией детей. Отмечается, что депортация детей является военным преступлением.

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Такое заявление сделала президент Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. Об этом она написала в своем Twitter-аккаунте.

"Депортация детей является военным преступлением. В партнерстве с украинцами премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и я запустили инициативу, направленную на репатриацию украинских детей, похищенных Россией", – говорится в сообщении.

Стоит отметить, что за более чем год полномасштабной агрессии при содействии российской власти и по организованным ею схемам из Украины было депортировано по меньшей мере 16 тыс. детей. Их подвергают мощному зомбированию и передают на противозаконное "усыновление" в десятки регионов РФ. При этом детям, у которых в Украине остались родственники и даже родители, меняют имена, чтобы их невозможно было отыскать.

За все время полномасштабной войны Украине удалось добиться возвращения домой лишь немногим более 300 похищенных Россией детей.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 марта, Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка РФ Марии Львовой-Беловой. Оба подозреваются в организации и совершении тяжкого военного преступления: похищение и депортация на территорию РФ украинцев, в том числе несовершеннолетних.

Ордер МУС означает, что Путина как официально подозреваемого в совершении международного преступления могут задержать на территории любого из более 100 государств мира, ратифицировавших Римский устав.