Международный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина

Международный уголовный суд в Гааге выдал международные ордера на арест президента России Владимира Путина. Кроме него задержать и привлечь к ответственности за преступления против Украины суд разрешил российскую уполномоченную по правам ребенка Марию Львову-Белову.

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Они подозреваются в организации депортации украинских детей. Об этом сообщает сайт Международного уголовного суда.

"Сегодня, 17 марта 2023 года, Вторая палата досудебного разбирательства Международного уголовного суда выдала ордера на арест двух персон в контексте ситуации в Украине: Владимира Владимировича Путина и Марии Алексеевны Львовой-Беловой", – говорится в пресс-релизе МУС.

Так, Путину вменяют предположительное непосредственное участие в насильной депортации граждан Украины и неспособность воспрепятствовать совершению военных преступлений военнослужащими и должностными лицами РФ.

"Владимир Владимирович Путин, родившийся 7 октября 1952 года, президент Российской Федерации, предположительно несет ответственность за военное преступление незаконной депортации населения (детей) и незаконного перемещения населения (детей) с оккупированных территорий Украины на территорию Российской Федерации... Преступления предположительно были совершены на оккупированной территории Украины как минимум с 24 февраля 2022 года. Имеются разумные основания полагать, что Путин несет индивидуальную уголовную ответственность за вышеуказанные преступления, за совершение деяний непосредственно, совместно с другими лицами и/или через других лиц и за его неспособность должным образом контролировать гражданских и военных подчиненных, совершивших действия", – обосновали решение в МУС.

Львова-Белова же "несет индивидуальную уголовную ответственность за указанные преступления, за совершение деяний непосредственно, совместно с другими лицами и/или через других".

На основании заявления обвинения от 22 февраля 2023 года в Палате предварительного производства II сочли, что имеются разумные основания полагать, что каждый подозреваемый несет ответственность за военное преступление незаконной депортации населения и незаконного перемещения населения с оккупированных территорий Украины. в Российскую Федерацию, в ущерб украинским детям.

Там также отметили, что вопреки процедуре решили публично известить об ордере на арест Путина и Львовой-Беловой из соображений, что эти лица и дальше организуют похищение украинских детей.

"Палата сочла, что ордера являются секретными для защиты потерпевших и свидетелей, а также для обеспечения безопасности расследования. Тем не менее, помня о том, что поведение, рассматриваемое в настоящей ситуации, предположительно продолжается, и что информирование общественности об ордерах может способствовать предотвращению дальнейшего совершения преступлений, Палата сочла, что в интересах правосудия уполномочить Секретариат публично раскрывать наличие ордеров, имена подозреваемых, преступления, в отношении которых выданы ордера, и способы ответственности, установленные Палатой. Вышеупомянутые ордера на арест были выданы на основании заявлений, поданных прокуратурой 22 февраля 2023 года", – отмечено в заявлении.

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин в ходе срочного брифинга подтвердил, что российский диктатор официально подозревается в совершении военного преступления, вместе с ним арестовать разрешили Львову-Белову, организовавшую схему похищения украинских детей на оккупированных территориях и их противозаконное усыновление российскими семьями в ряде регионов РФ.

По словам Костина, это решение является сигналом всему миру, что российский правящий режим является преступным.

Генпрокурор Украины поблагодарил за важное решение лично спецпрокурора МКС Карима Хана и его команду.

По словам главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, подозреваемых в принудительном перемещении украинских детей Путина и Львову-Белову могут арестовать на территории любой страны, ратифицировавшей Римский устав. Оба подозреваются в похищении минимум 16 тысяч маленьких украинцев.

"Хочу напомнить, что Украина системно сотрудничает с МКС. Также работает Координационный совет Украины по вопросам защиты и безопасности детей, задачей которого является прекращение насильственной передачи или депортации детей из Украины в РФ и возвращение и воссоединение семей в соответствии с интересами ребенка и к международному. права. В производствах, которые расследуются в Украине, зафиксировано более 16 тыс. случаев принудительной депортации детей. Настоящие цифры могут быть кратно больше. 308 детей теперь удалось вернуть. Это довольно трудный процесс, но мы работаем над этим", – отметил глава ОПУ.

В России же поспешили заявить, что ордер на арест Путина Кремль никоим образом не беспокоит.

"Решения Международного уголовного суда для нашей страны не имеют никакого значения, в том числе с правовой точки зрения. Россия не является участником Римского статута Международного уголовного суда и обязательств по нему не несет. С данным органом Россия не сотрудничает, а возможные "рецепты" на арест, исходящие из Международного суда, будут для нас юридически ничтожными", – заявила представительница МИД РФ Мария Захарова.

Напомним, 16 марта стало известно, что прокурор Хан запросил первые ордера на аресты россиян по делам о преступлениях в Украине. Тогда же сообщалось, что Международный уголовный суд возбудит дело о военных преступлениях России в Украине. В частности, страна-агрессор будет обвиняться в похищении украинских детей и умышленном нанесении ударов по гражданской инфраструктуре.

Фамилии фигурантов на тот момент не объявлялись.

Между тем, незадолго до этого был опубликован большой отчет, согласно которому Россия поставила на конвейер похищение украинских детей и принудительно их "деукраинизирует", подвергая бешеному давлению и моральному зомбированию.