В Мининтеграции назвали количество детей, похищенных Россией в Украине

С начала полномасштабной войны страна-агрессор Россия похитила и депортировала из Украины 19 514 украинских детей. Вернуть родителям удалось 327 несовершеннолетних украинцев.

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Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Также, по уже подтвержденным данным, в РФ и на временно оккупированных ею территориях находятся 4390 детей-сирот и несовершеннолетних, лишенных родительской опеки.

Обобщенные данные о похищенных украинских детях размещены на государственном портале "Дети войны".

Над сбором этой информации и анализом данных работают Офис президента Украины, Офис генерального прокурора, Служба безопасности Украины, Служба внешней разведки, Нацполиция и общественные организации.

"Ежедневно Национальное информационное бюро обновляет информацию на портале. Собранные данные будут использованы украинскими и международными следователями для привлечения к ответственности виновных в незаконной депортации украинских детей", – сказано в сообщении.

В Минреинтеграции призвали людей, которым стало известно о незаконной депортации украинских детей Россией, сообщить об этом на круглосуточную горячую линию Национального информационного бюро. Обратиться туда можно по номерам 16-48 и (044) 287-81-65, а также через чат-боты в Telegram и Viber.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Европейская комиссия совместно с Украиной и Польшей запустила инициативу по возвращению похищенных Россией детей. Там отметили, что депортация детей – военное преступление.

– В Херсонскую область удалось вернуть семерых несовершеннолетних украинцев, которых россияне принудительно отправили в Евпаторию в Крыму якобы на оздоровление в детский лагерь. Дети не виделись с родными почти полгода.

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