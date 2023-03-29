''Будете отвечать'': Верещук обратилась к россиянам, которые усыновляют похищенных украинских детей

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук обратилась к россиянам, которые усыновляют украинских детей. Их оккупанты насильно вывозят с захваченных ими территорий в РФ. Верещук подчеркнула, что все "приемные родители" и "опекуны" рано или поздно будут отвечать за то, что они сделали.

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Об этот министр на русском языке написала в своем Telegram-канале 28 марта. Она напомнила, что вывозить из Украины детей-сирот и передавать их на усыновление гражданам РФ – незаконно.

"Особенно мерзко – это когда люди еще и публично хвастаются тем, что усыновили украденных в Украине детей", – добавила министр.

Ответственность за усыновление похищенных детей ляжет как на самих опекунов, так и на всех причастных к преступлениям российских чиновников.

Верещук сообщила, что Украине и международным правоохранительным органам известны имена многих россиян, усыновивших детей, вывезенных из Украины. "Например, жители московской области Ирина Рудницкая, Катерина Триполец, Денис Триполец, Михаил Сериков, Марина Марченко и т.д. Речь идет о многих десятках российских граждан, которые почему-то решили, что им дозволено усыновлять украденных из Украины сирот", – пишет она.

Министр посоветовала гражданам РФ не усыновлять украинских сирот, которых незаконно вывезли оккупанты из Украины.

"От российских должностных лиц в очередной раз требую передать украинской стороне всех наших детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки", – добавила она.

Ранее Верещук рассказала об организованной Россией схеме похищения украинских детей. Захватчики обманывают людей и предлагают их детям "отдых" или "санаторное лечение" в РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ранее в России начали открыто рекламировать принудительное усыновление украинских детей. Российские пропагандисты даже выпустили документальный "сериал".

– Тем временем украинским детям, которых похитила РФ, тоже активно "промывают мозги" и рассказывают об усыновлении. Об этом рассказал подросток, которого на днях чудом удалось вернуть с территории РФ.

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