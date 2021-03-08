Марченко поцеловала "ароматный" череп монаха и вспомнила СССР. Видео

Украинская телеведущая Оксана Марченко, жена народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука, поцеловала череп умершего монаха в Киево-Печерской лавре.

Этот момент был показан в фильме телеведущей с названием "Паломница", опубликованном на YouTube-канале Марченко. Она выступила главной героиней ленты на религиозную тематику (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Марченко пообщалась со священниками Киево-Печерской лавры (УПЦ МП) и даже спустилась в закрытые для обычных посетителей пещеры. Специально для съемочной группы церковники отодвинули от входа останки Нестора Летописца.

Когда женщина слушала историю о мощах, священник открыл один из черепов, хранящихся в округлой емкости. Марченко спросила, можно ли приложиться (поцеловать череп), на что получила одобрение.

После телеведущая сказала: "Удивительно пахнет". Священник ответил ей, что это настоящий аромат останков, а не духи. Марченко сказала, что пахнет "очень-очень приятно".

Отметим, снятое женой Медведчука кино начинается словами женщины: "Я принадлежу к людям, которые помнят Советский Союз и слезы мамы, когда умер Брежнев". Она также добавила, что росла "в простой советской семье".

Фрагмент фильма, где Марченко целует череп:

Напомним, знаменитый украинский боксер супертяжелого веса Александр Усик принял участие в съемках документального фильма "Паломница", автором которого стала Марченко. Он рассказал, что в детстве тяжело заболел, и это едва не стоило ему жизни.

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