Марченко поцеловала "ароматный" череп монаха и вспомнила СССР. Видео
Украинская телеведущая Оксана Марченко, жена народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука, поцеловала череп умершего монаха в Киево-Печерской лавре.
Этот момент был показан в фильме телеведущей с названием "Паломница", опубликованном на YouTube-канале Марченко. Она выступила главной героиней ленты на религиозную тематику (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Марченко пообщалась со священниками Киево-Печерской лавры (УПЦ МП) и даже спустилась в закрытые для обычных посетителей пещеры. Специально для съемочной группы церковники отодвинули от входа останки Нестора Летописца.
Когда женщина слушала историю о мощах, священник открыл один из черепов, хранящихся в округлой емкости. Марченко спросила, можно ли приложиться (поцеловать череп), на что получила одобрение.
После телеведущая сказала: "Удивительно пахнет". Священник ответил ей, что это настоящий аромат останков, а не духи. Марченко сказала, что пахнет "очень-очень приятно".
Отметим, снятое женой Медведчука кино начинается словами женщины: "Я принадлежу к людям, которые помнят Советский Союз и слезы мамы, когда умер Брежнев". Она также добавила, что росла "в простой советской семье".
Фрагмент фильма, где Марченко целует череп:
Напомним, знаменитый украинский боксер супертяжелого веса Александр Усик принял участие в съемках документального фильма "Паломница", автором которого стала Марченко. Он рассказал, что в детстве тяжело заболел, и это едва не стоило ему жизни.
Как сообщал OBOZREVATEL:
президент Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против Медведчука, его жены, а также других физических и юридических лиц. Эти санкции состоят из пяти ограничений и связаны с финансированием терроризма.
Кроме того, Марченко попала в базу "Миротворца". Это связано с тем, что знаменитость участвовала в пропагандистских мероприятиях России и незаконной деятельности в оккупированном Крыму.
47-летняя телеведущая после этого записала видео, в котором заявила, что идет в политику – вступает в партию "Оппозиционная платформа – За жизнь".
В Офисе президента после видеообращения женщины и ее претензий к Зеленскому заявили, что телеведущая "живет в каком-то придуманном мире", если считает, что "вершит судьбы" людей.
"95 квартал" сделал пародию на Марченко в роли политика.
Позже жена Медведчука назвала санкции "испытаниями" и пожаловалась на последствия ограничений.
О скандалах, связанных с Марченко, читайте в нашем материале по ссылке.