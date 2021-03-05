Усик рассказал Оксане Марченко о том, как едва не умер

Украинский боксер Александр Усик (18-0, 13 КО) признался, что в детстве тяжело заболел, и это едва не стоило ему жизни.

В интервью Оксане Марченко спортсмен признался, что это был один из тех моментов, который убедил его в вере в Бога.

"Я заболел и услышал разговор мамы с врачом, что я, возможно, не смогу вытянуть эту болезнь. И батюшка пришел в церковь, я готовился, как бы ко встрече с Богом, спрашивал у него, как это, как он встречает, что надо говорить. Батюшка удивленно смотрел на меня – мне было 7-8 лет – и говорит: "Ты почему о смерти вообще говоришь? Единственному, кому решать, умрешь ты или нет, это Всевышнему", – поделился воспоминаниями Усик.

Как сообщал OBOZREVATEL, американский боксер Майкл Хантер рассказал, что хочет отомстить Александру Усику.