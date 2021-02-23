Кто такая Оксана Марченко: знакомство с Медведчуком, громкие скандалы и бизнес в России

О жизни скандальной телеведущей Оксаны Марченко мало что известно, кроме того, что она – жена народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука.

Теперь артистка заявила, что идет в политику, а именно, в партию "Оппозиционная платформа – За жизнь". Кто такая Оксана Марченко и в каких громких скандалах фигурировало имя 47-летней телеведущей – читайте в материале OBOZREVATEL.

Будущая телеведущая родилась в селе Чабаны Киевской области. Закончила с отличием Национальный исторический факультет в университете имени Михаила Драгоманова. Во время учебы Марченко приняла участие в конкурсе телеведущих, где заняла первое место. Уже в 19 лет Оксана стала лицом телеканалов Ютар и УТ-1, вела шоу "Стримані вівторки" и "Доброго ранку, Україно!". Также молодая телеведущая успела поработать диктором новостей на вечерней программе "УТН-Панорама". Однако она все время путала имена политиков, из-за чего ей пришлось вернуться к развлекательным шоу.

Со своим первым мужем Юрием Коржом познакомилась на съемках. Он также был спонсором утреннего шоу, где главной звездой стала Оксана Марченко. После свадьбы ведущая на некоторое время оставила карьеру на ТВ, а уже после рождения первенца в 1997 году вернулась под свет софитов.

Марченко раньше не ввязывалась в скандалы. Более того, почти во всех интервью она говорила на украинском.

После того, как Марченко вышла за Медведчука, она заработала себе имя на телеканале СТБ. Украинские зрители запомнили ее как ведущую шоу "Україна має талант" и "X-фактор".

А в 2018 году знаменитость пригласили участвовать в шоу "Танці з зірками" на канале 1+1, где ее не раз критиковали за отсутствие эмоций во время танцев. Также "досталось" и работникам телеканала. Тогдашний гендиректор "1+1 медиа" Александр Ткаченко отметил, что в проект берут звезд украинского шоу-бизнеса, независимо от их политических взглядов и убеждений. Позже Оксана Марченко сама решила покинуть шоу, а свой уход объяснила серьезной травмой.

Оксана Марченко и Виктор Медведчук познакомились в 1999 году после церемонии "Человек года", которую тогда она вела во "Дворце Украина". Медведчук фактически отбил Марченко у Коржа и даже сам занялся ее разводом. Венчание состоялось в 2003 году, а уже через год у супругов родилась дочь, крестница президента России Владимира Путина и Светланы Медведевой, жены 3-го главы РФ.

Позже Марченко объяснила, почему выбрала для своей дочери в крестные отцы Путина. Как она утверждала ранее, крестного выбирали исходя из религиозных взглядов, а не политических.

Путин навестил Оксану Марченко и Виктора Медведчука в 2012 году.

Первый скандал случился во времена Революции Достоинства. Тогда под дом Марченко пришли активисты, которым не нравилась пророссийская позиция мужа телеведущей. Однако все закончилось мирно. Впоследствии на каналах Медведчука якобы показывали, как его жена пригласила патриотов к себе домой и угощала чаем.

В 2016 году активисты "Правого сектора" потребовали увольнения Марченко с телеканала СТБ из-за ее кумовства с Путиным.

А в ноябре 2017-го, накануне годовщины Революции Достоинства, украинцы подожгли баннер с рекламой новой программы Марченко на канале "Интер". Этот баннер повесили на колоннах стадиона "Динамо" имени Валерия Лобановского. А именно там, как известно, происходили самые кровавые события Революции Достоинства.

В 2018 году жена Виктора Медведчука стала фигуранткой журналистского расследования "Схемы: коррупция в деталях". Тогда общественность узнала, что Оксана Марченко владеет нефтяным бизнесом в России. Впоследствии Медведчук это подтвердил, однако заметил, что руководит им он.

"Почему я не могу владеть бизнесом. Потому что мои "любимые" американцы в марте 2014 года ввели в отношении меня санкции. С этим связаны особенности бизнеса, который принадлежит сегодня семье", – заявил нардеп из фракции ОПЗЖ тогда.

Оксана Марченко осваивает Гавриковское нефтяное месторождение в Российской Федерации.

Оксана Марченко также раскритиковала языковой закон в Украине и оскандалилась заявлениями о его сторонниках. Так, жена Медведчука назвала их "немым племенем третьего сорта" и опубликовала обнаженные фото в украинском венке.

Полгода назад стало известно, что Виктор Медведчук указал в декларации 97 компаний и фирм. Все они записаны на Марченко.

В начале февраля 2021 года в Украине заблокировали каналы ZIK, NewsOne и "112 Украина", которые принадлежат правой руке Медведчука нардепу Козаку. А 8 февраля сайт центра "Миротворец" внес в свои списки Оксану Марченко. Причинами указали "финансирование террористов и российских оккупантов", "отрицание российской агрессии" и "участие в пропагандистских мероприятиях России (страны-агрессора) против Украины".

Напомним, что президент Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против Виктора Медведчука, его жены, а также других физических и юридических лиц. Эти санкции состоят из пяти ограничений.

Также OBOZREVATEL писал, что "95 квартал" сделал пародию на Оксану Марченко и показал телеведущую в роли политика.