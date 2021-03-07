Усик снялся в фильме Оксаны Марченко. Видео

Знаменитый украинский боксер супертяжелого веса Александр Усик (18-0, 13 КО) принял участие в съемках документального фильма "Паломница", автором которого стала Оксана Марченко.

В ленте рассказывается об одной из самых великих святынь Православия – Киево-Печерской лавре.

"Этот фильм двухсерийный, хотя о лавре можно говорить бесконечно – так нескончаемы истории ее святых, истории исцелений и чудес у живущих сейчас", – говорится в описании.

Усик появляется в кадре на 10-й минуте, встретившись с Марченко в ближних пещерах. В интервью украинской телеведущей и жене народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука боксер рассказал, что перед каждыми соревнованиями молится и держит какой-то пост, если это позволяет его физика.

Также Александр признался, что в детстве тяжело заболел, и это едва не стоило ему жизни. По словам боксера, это был один из тех моментов, который убедил его в вере в Бога.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее британский боксер Джо Джойс (12-0, 11 КО) высмеял предложение Усика провести бой в Украине на киевском НСК "Олимпийский".