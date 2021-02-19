В СНБО ввели санкции против Медведчука и Марченко за финансирование терроризма

На заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины было принято решение о санкциях в отношении нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука и других.

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает корреспондент OBOZREVATEL.

"Только что завершилось заседание СНБО, на котором приняли решение о соответствующих санкциях в отношении господина Медведчука, Оксаны Марченко и еще ряда людей, связанных с холдингом Медведчука", – сказал глава МВД.

В свою очередь секретарь СНБО Алексей Данилов уточнил, что санкции касаются 19 юридических и 8 физических лиц. Среди них жена Медведчука Оксана Марченко.

"СБУ ведет уголовное производство по статье 258 ч. 5 – это финансирование терроризма. Соответственно по этой статье к госпоже Марченко, ко всем заинтересованным лицам и господину Медведчуку применены санкции – это финансирование терроризма", - отметил он.

Полный список физлиц:

Константин Вацковский (гражданин РФ),

Виталий Донченко (гражданин РФ),

Наталья Лавренюк (гражданка Украины),

Сергей Лисогор (гражданин РФ),

Оксана Марченко (гражданка Украины),

Александр Маслюк (гражданин РФ),

Виктор Медведчук (гражданин Украины),

Михаил Попов (гражданин РФ).

Как известно, Лавренюк Наталья Николаевна – гражданская супруга Тараса Козака, против которого санкции были введены 2 февраля, а Марченко Оксана Михайловна – супруга нардепа Виктора Медведчука,

Отметим, что Вацковский, Донченко, Лисогор и Маслюк – российские бизнесмены, являющиеся владельцами или руководителями компаний в Ростовской области, связанных с поставками угля и других энергоресурсов. В частности, Вацковский владеет и руководит компанией "Дон-Экспорт" (Донецк, Ростовская обл.), основной деятельностью которой названы грузовые перевозки и выручка которой составила 215,6 млн руб. в год. Лисогор является директором ООО "Торговый дом Донские угли" (Ростов-на-Дону), которым владеют Маслюк и Донченко.

Как сообщалOBOZREVATEL, ранее 19 февраля в здании Офиса президента состоялось заседание СНБО. На нем кроме санкций был принят ряд других решений.