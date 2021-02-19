В СНБО ввели санкции против Медведчука и Марченко за финансирование терроризма

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Политика
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В СНБО ввели санкции против Медведчука и Марченко за финансирование терроризма

На заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины было принято решение о санкциях в отношении нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука и других.

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает корреспондент OBOZREVATEL.

"Только что завершилось заседание СНБО, на котором приняли решение о соответствующих санкциях в отношении господина Медведчука, Оксаны Марченко и еще ряда людей, связанных с холдингом Медведчука", – сказал глава МВД.

В свою очередь секретарь СНБО Алексей Данилов уточнил, что санкции касаются 19 юридических и 8 физических лиц. Среди них жена Медведчука Оксана Марченко.

"СБУ ведет уголовное производство по статье 258 ч. 5 – это финансирование терроризма. Соответственно по этой статье к госпоже Марченко, ко всем заинтересованным лицам и господину Медведчуку применены санкции – это финансирование терроризма", - отметил он.

Полный список физлиц:

  • Константин Вацковский (гражданин РФ),

  • Виталий Донченко (гражданин РФ),

  • Наталья Лавренюк (гражданка Украины),

  • Сергей Лисогор (гражданин РФ),

  • Оксана Марченко (гражданка Украины),

  • Александр Маслюк (гражданин РФ),

  • Виктор Медведчук (гражданин Украины),

  • Михаил Попов (гражданин РФ).

Как известно, Лавренюк Наталья Николаевна – гражданская супруга Тараса Козака, против которого санкции были введены 2 февраля, а Марченко Оксана Михайловна – супруга нардепа Виктора Медведчука,

Отметим, что Вацковский, Донченко, Лисогор и Маслюк – российские бизнесмены, являющиеся владельцами или руководителями компаний в Ростовской области, связанных с поставками угля и других энергоресурсов. В частности, Вацковский владеет и руководит компанией "Дон-Экспорт" (Донецк, Ростовская обл.), основной деятельностью которой названы грузовые перевозки и выручка которой составила 215,6 млн руб. в год. Лисогор является директором ООО "Торговый дом Донские угли" (Ростов-на-Дону), которым владеют Маслюк и Донченко.

Как сообщалOBOZREVATEL, ранее 19 февраля в здании Офиса президента состоялось заседание СНБО. На нем кроме санкций был принят ряд других решений.

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