У Зеленского ответили на поход Марченко в политику: семья Медведчука живет в придуманном мире

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что семья народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука и телеведущей Оксаны Марченко "живет в каком-то придуманном мире", если считает, что "вершит судьбы" людей.

Так Подоляк прокомментировал высказывание Марченко после введения против нее санкций о том, что в 2003 году она помогла Владимиру Зеленскому получить работу для его студии "Квартал 95" на телеканале 1+1. Сотрудник ОП высказал свое мнение о ситуации изданию "Українські Новини".

"Семья Медведчука и Марченко, похоже, живет в каком-то придуманном мире, где им представляется, что они вершат судьбы страны и всех, с кем хотя бы раз пересекались. Это конечно же совершенно не так", – сказал он.

Подоляк подчеркнул, что словам Медведчука и Марченко не стоит доверять, особо в ситуации, когда против них и их имущества введены санкции.

"Им было бы полезно вернуться в реальность и осознать свое настоящее положение – положение весьма маргинальных деятелей, к заявлениям которых точно не может быть полного доверия. Тем более еще и в такой ситуации, как сейчас", – сказал он.

Подобными заявлениями, указал Подоляк, подсанкционная семья пытается "раздуть хотя бы какой-то скандал" для отвлечения внимания.

Сотрудник ОП сказал, что Марченко и Медведчук пытаются максимально политизировать происходящее, "чтобы общество не обсуждало их возможное участие в серых схемах с представителями оккупированных территорий, а обсуждало что-то другое".

Заявления Марченко Офис президента оценивает "как попытку аутсайдеров показать, что они стоят чего-то большего".

Напомним:

президент Зеленский подписал указ о введении санкций против Медведчука, его жены, а также других физических и юридических лиц. Эти санкции состоят из пяти ограничений и связаны с финансированием терроризма.

Кроме того, Марченко попала в базу "Миротворца". Это связано с тем, что знаменитость участвует в пропагандистских мероприятиях России и незаконной деятельности в оккупированном Крыму.

47-летняя телеведущая после этого записала видео, в котором заявила, что идет в политику – вступает в партию "Оппозиционная платформа – За жизнь". О скандалах, связанных с женой Медведчука, читайте в нашем материале по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, "95 квартал" сделал пародию на Марченко в роли политика.