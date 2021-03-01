Марченко назвала санкции СНБО "испытанием" и пожаловалась на последствия
Украинская телеведущая Оксана Марченко, жена народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука, назвала санкции СНБО против их семьи "испытаниями" и пожаловалась на последствия ограничений.
Решение Совета национальной безопасности и обороны Марченко прокомментировала в интервью изданию "Страна". В частности, как заявила женщина, под блокировку попали ее акции компании "1+1", как и другие активы. "Я не могу ими распоряжаться", – сказала телеведущая.
Марченко в очередной раз назвала ограничительные меры якобы беспочвенными.
"Испытания незаконно введенными санкциями для нашей семьи только начались... Но все эти испытания мы с моим мужем пройдем", – сказала она.
Жена Медведчука пояснила, что у нее "закрыты счета в банке, заблокированы любые финансовые операции, запрещены распоряжение и использование активов и собственности".
"В отношении бизнеса – я им владею, но управление осуществляется менеджерами компаний", – рассказала Марченко.
Напомним:
президент Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против Медведчука, его жены, а также других физических и юридических лиц. Эти санкции состоят из пяти ограничений и связаны с финансированием терроризма.
Кроме того, Марченко попала в базу "Миротворца". Это связано с тем, что знаменитость участвовала в пропагандистских мероприятиях России и незаконной деятельности в оккупированном Крыму.
47-летняя телеведущая после этого записала видео, в котором заявила, что идет в политику – вступает в партию "Оппозиционная платформа – За жизнь".
В Офисе президента после видеообращения женщины и ее претензий к Зеленскому заявили, что телеведущая "живет в каком-то придуманном мире", если считает, что "вершит судьбы" людей.
"95 квартал" сделал пародию на Марченко в роли политика.
О скандалах, связанных с женой Медведчука, читайте в нашем материале по ссылке.
Как сообщал OBOZREVATEL, Марченко не подтвердила, но и не опровергла возможность своего участия в будущих выборах президента в Украине. Она сказала, что "на все воля божья".