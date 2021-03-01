Марченко назвала санкции СНБО "испытанием" и пожаловалась на последствия

Украинская телеведущая Оксана Марченко, жена народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука, назвала санкции СНБО против их семьи "испытаниями" и пожаловалась на последствия ограничений.

Решение Совета национальной безопасности и обороны Марченко прокомментировала в интервью изданию "Страна". В частности, как заявила женщина, под блокировку попали ее акции компании "1+1", как и другие активы. "Я не могу ими распоряжаться", – сказала телеведущая.

Марченко в очередной раз назвала ограничительные меры якобы беспочвенными.

"Испытания незаконно введенными санкциями для нашей семьи только начались... Но все эти испытания мы с моим мужем пройдем", – сказала она.

Жена Медведчука пояснила, что у нее "закрыты счета в банке, заблокированы любые финансовые операции, запрещены распоряжение и использование активов и собственности".

"В отношении бизнеса – я им владею, но управление осуществляется менеджерами компаний", – рассказала Марченко.

Напомним:

президент Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против Медведчука, его жены, а также других физических и юридических лиц. Эти санкции состоят из пяти ограничений и связаны с финансированием терроризма.

Кроме того, Марченко попала в базу "Миротворца". Это связано с тем, что знаменитость участвовала в пропагандистских мероприятиях России и незаконной деятельности в оккупированном Крыму.

Как сообщал OBOZREVATEL, Марченко не подтвердила, но и не опровергла возможность своего участия в будущих выборах президента в Украине. Она сказала, что "на все воля божья".