На Крымском мосту прогремели взрывы, есть разрушения и погибшие: движение перекрыли, люди в панике. Фото и видео
Гауляйтер временно оккупированного Россией Крыма Сергей Аксенов заявил, что на Крымском мосту утром 17 июля произошло "ЧП". Движение по нему перекрыто.
Об этом предатель написал в социальных сетях. По словам представителя оккупантов, "произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-ой опоры со стороны Краснодарского края".
"Работают правоохранительные органы и все ответственные службы. Принимаются меры для восстановления ситуации", – заявил он.
По данным мониторинговых каналов, произошел взрыв на одной из секций моста. Есть разрушение, их степень уточняется. Как отмечается, в Керчи объявлена воздушная тревога.
Российский пропагандистский канал Baza сообщил, что якобы два человека погибли в результате падения пролета Крымского моста, еще один пострадал.
Также пропагандисты пишут, что очевидцы слышали звуки взрывов. Информация о количестве пострадавших и наличии повреждений уточняется.
В местных чатах пишут, что движения по мосту нет, машины разворачивают в обратную сторону.
Как сообщал OBOZREVATEL, партизаны "Атеш" рассказали, что российские оккупанты в Крыму находятся в ожидании контрнаступления ВСУ. Поэтому они пытаются спасти Крымский мост от ракет Storm Shadow с помощью угловых отражателей.
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