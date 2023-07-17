На Крымском мосту прогремели взрывы, есть разрушения и погибшие: движение перекрыли, люди в панике. Фото и видео

Гауляйтер временно оккупированного Россией Крыма Сергей Аксенов заявил, что на Крымском мосту утром 17 июля произошло "ЧП". Движение по нему перекрыто.

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Об этом предатель написал в социальных сетях. По словам представителя оккупантов, "произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-ой опоры со стороны Краснодарского края".

"Работают правоохранительные органы и все ответственные службы. Принимаются меры для восстановления ситуации", – заявил он.

По данным мониторинговых каналов, произошел взрыв на одной из секций моста. Есть разрушение, их степень уточняется. Как отмечается, в Керчи объявлена воздушная тревога.

Российский пропагандистский канал Baza сообщил, что якобы два человека погибли в результате падения пролета Крымского моста, еще один пострадал.

Также пропагандисты пишут, что очевидцы слышали звуки взрывов. Информация о количестве пострадавших и наличии повреждений уточняется.

В местных чатах пишут, что движения по мосту нет, машины разворачивают в обратную сторону.

Как сообщал OBOZREVATEL, партизаны "Атеш" рассказали, что российские оккупанты в Крыму находятся в ожидании контрнаступления ВСУ. Поэтому они пытаются спасти Крымский мост от ракет Storm Shadow с помощью угловых отражателей.

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