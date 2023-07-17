Когда оккупанты построили Крымский мост и где он расположен: карта

Главная новость утра 17 июля – это ночные взрывы на построенном россиянами Крымском мосту. По последним данным, сооружение атаковали беспилотники, нанеся ему значительные повреждения. Транспортная артерия перекрыта, туристов через мост не пропускают. И это уже не первая атака на объект, который кремлевские чиновники называют одним из самых защищенных.

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OBOZREVATEL рассказывает, когда и как был построен Крымский мост. Где находится постройка. И в чем важность моста для российских окупантов в нынешней войне.

Когда и как строили Крымский мост

Автомобильно-железнодорожный мост через Керченский пролив, также известный как Крымский или Керченский мост, был построен после аннексии полуострова Российской Федерацией в 2014 году. По задумке он должен был упростить доставку грузов и передвижение туристов на черноморский курорт.

На самом деле, проект такого моста обсуждали и раньше – до начала вооруженной агрессии России в Украине. В советские времена его не реализовали из-за нехватки средств. После распада СССР переговоры велись между независимыми государствами: в 2008 году на уровне премьер-министров, в 2010 году – на уровне президентов. Но договориться в итоге не удалось.

О начале фактической работы над мостом кремлевские власти объявили летом 2014 года, после формальной аннексии Крыма. Тогда же стали представлять первые проекты будущего сооружения. Фактическое строительство началось в феврале 2016 года.

Автомобильная часть моста была открыта для движения 15 мая 2018 года. С октября того же года по нему разрешили передвигаться грузовому автотранспорту. Железнодорожная ветка заработала 23 декабря 2019 года, грузовые поезда начали курсировать по ней 30 июня 2020 года.

Сейчас через Крымский мост ведется переброска российской военной техники, участвующей в оккупации южных регионов Украины. Также через него осуществляется снабжение группировки окупантов.

Где находится Крымский мост

Мост соединяет между собой Керченский полуостров со стороны Украины и Таманский полуостров с российской стороны. Он проходит через остров Тузла, что упрощало строительство опор, ведь они в этой части постройки располагаются на суше.

С точки зрения инфраструктуры автомобильная часть моста стала продолжением трассы А-290. Она соединяет между собой Новороссийск в Краснодарском крае РФ и аннексированную Керчь.

Характеристики Крымского моста

Российские власти уверяют, что мост протяженностью 18,1 км является самым длинным подобным объектом, построенным во времена независимости РФ. Ширина главного пролета при этом составляет 227 метров.

Общая высота постройки составляет 80 метров, но основная ее часть находится под водой. Высота надводной части Крымского моста составляет 35 метров.

При этом эксперты утверждают, что такой высоты недостаточно, чтобы обеспечить свободную навигацию в Керченском проливе. Предполагается, что это было сделано намеренно, чтобы контролировать передвижение судов в этой части Черного моря. Якобы российские власти таким образом обеспечили объекту дополнительную защиту от атак с моря.

На самом мосту стоят системы контроля за содержанием въезжающих грузовиков. В частности, рентгеновские аппараты для обследования грузов. Проверки проходят выборочно.

Также в Кремле утверждают, что Крымский мост защищен современными системами ПВО. В СМИ сообщалось, что море под ним патрулируют не только плавсредства, но даже специально обученные дельфины. А еще россияне хвастались, что за объектом следит с орбиты специальный спутник "Космос-К". В охране моста также задействованы авиация, флот, специальные технические средства, ФСБ, Росгвардия и другие силы.

Впрочем, как сообщал OBOZREVATEL, ничто из этого не помешало 8 октября 2022 совершить диверсию с подрывом на Крымском мосту. Сегодняшняя атака стала уже вторым подобным инцидентом на объекте.

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