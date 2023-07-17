'Шойгу, Герасимов, где кусок моста?' Сеть подорвали мемы из-за новой атаки на Крымский мост

Сеть подорвали мемы и фотожабы после новых взрывов на Крымском мосту. Пользователи поздравляют друг друга и выдвигают собственные "версии" произошедшего.

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В частности, украинцы шутят, что "бавовну" устроила боевая акула. Также иронизируют, что российские туристы, которые "вообще не хотят уезжать из Крыма", теперь действительно могут остаться на полуострове.

По словам пользователей, будить кого-то тремя словами "Крымский мост подорвали" – это проявление истинной любви.

Кроме того, на мемах, посвященных новой атаке на Керченский мост, изобразили владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, обвиняющего министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника генштаба РФ Валерия Герасимова в очередной неудаче в войне.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В ночь на 17 июля на Крымском мосту прогремели взрывы, вследствие чего обрушилась часть дорожного полотна, образовав пропасть, погибли два человека. Движение по мосту было остановлено.

– По данным наших источников, атака на Керченский мост была спецоперацией СБУ и ВМС ВСУ – объект атаковали надводными дронами.

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