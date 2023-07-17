'Мы же великая держава': Скабеева устроила истерику из-за взрыва на Крымском мосту и вспомнила слова Медведева. Видео

В эфире российского пропагандистского шоу устроили истерику из-за взрывов на Крымском мосту. Одиозная ведущая Ольга Скабеева пожаловались, что Россия как "великая держава" должна отреагировать.

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Также она вспомнила слова Дмитрия Медведева, который угрожал уничтожить Киев. Фрагмент пропагандистского шоу опубликован в Telegram (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По словам Скабеевой, страна-террорист Россия должна ответить на взрыв Крымского моста. Пропагандистка выдала, что у РФ должны быть "национальные интересы и чувство собственного достоинства".

"Нужен ответ! У нас должны быть национальные интересы и чувство собственного достоинства. Мы в конце концов великая держава. Мы не должны позволять никакой моське над нами издеваться и уничтожать наших мирных людей. Это наш стратегический объект и наши люди. Что еще должно случиться, чтобы наконец-то развернулась великая держава", – выдала пропагандистка.

Также в эфире своего шоу Скабеева вспомнила, что ровно год назад заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев разразился угрозами в адрес Украины в случае нападения на Крым. Пропагандистка выдала, что России уже нужно обдумывать какие-нибудь ответные действия.

"Год назад Медведев говорил, что, если они покусятся на российский Крым, вместо Киева будет большая воронка. Так надо что-то делать, а не говорить. Я лишь об этом. Надо готовиться, обдумывать, просчитывать действия", –заявила Скабеева.

Напомним, утром 17 июля гауляйтер временно оккупированного Россией Крыма Сергей Аксенов заявил о "ЧП" на Крымском мосту, из-за которого движение по нему было остановлено. Оказалось, что там после ночных взрывов образовалось несколько больших провалов дорожного полотна и есть жертвы.

Ранее очевидцы разрушения Крымского моста рассказали, что слышали два взрыва около трех часов ночи. Первый взрыв раздался в 3:04, а второй прогремел в 3:20. В результате происшествия одна плита моста съехала вниз.

Как сообщал OBOZREVATEL, атака на Крымский мост в ночь на 17 июля является спецоперацией Службы безопасности Украины и Военно-морских сил Украины. Мост атаковали с помощью надводных дронов. Операция была сложной, но в итоге СБУ и ВМС удалось сделать запланированное.

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