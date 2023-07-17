'Любые незаконные конструкции недолговечны': у Зеленского отреагировали на взрывы на Крымском мосту

В Офисе президента прокомментировали взрывы на Крымском мосту, произошедшие под утро понедельника, 17 июля. Там подчеркнули, что любые незаконные конструкции недолговечны.

Видео дня

Такое заявление сделал советник главы ОП Михаил Подоляк. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

"Любые незаконные конструкции, используемые для доставки российских инструментов массовых убийств, недолговечны. Независимо от причин разрушения", – отметил Подоляк.

Напомним, утром 17 июля во временно оккупированном Крыму раздались взрывы. После них обрушился один из пролетов на Крымском мосту. оккупанты остановили автомобильное и железнодорожное движение, не работала также паромная переправа. Захватчики посоветовали россиянам ехать на полуостров из-за оккупированных территорий на материковой части Украины.

В Службе безопасности Украины официально прокомментирован подрыв Крымского моста 17 июля. Там заверили: все подробности организации "бавовны" будут раскрыты после победы Украины.

По данным источников OBOZREVATEL в спецслужбе, атака на Крымский мост – спецоперация СБУ и ВМС. Мост атаковали с помощью надводных дронов.

Сеть взорвали мемы и фотожабы после новых взрывов на Крымском мосту. Пользователи приветствуют друг друга и выдвигают собственные "версии" случившегося с конструкцией.