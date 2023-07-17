Пропагандистка Симоньян устроила истерику из-за взрывов в Крыму и размечталась об ударе по Тауэрскому мосту

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян устроила истерику из-за взрывов на Крымском мосту 17 июля. Она заявила, что к атаке якобы могут быть причастны британские спецслужбы.

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Исходя из этого предположения, Симоньян размечталась об ударе России по Тауэрскому мосту в Лондоне. Соответствующие фантазии пропагандистка описала в своем Telegram-канале.

"Если правда, что атаку на Крымский мост совершили при помощи британских спецслужб, делает ли это легитимной целью Тауэрский мост? По мне — так вполне", – выдала Симоньян, со свойственной ей "непосредственностью" приравняв британский инфраструктурный объект к законной военной цели, которой для Украины является построенный оккупантами мост в Крыму, через который снабжается оккупационая группировка РФ на украинской территории.

По мнению Симоньян, Россия должна атаковать западные страны, поставляющие украинской армии дроны.

"Всем ведь уже понятно, что беспилотники — это оружие. Вот и надо приравнять их к оружию со всеми вытекающими с точки зрения продажи и распространения", – заявила пропагандистка.

Напомним, утром 17 июля во временно оккупированном Крыму раздались взрывы. После них обрушился один из пролетов на Крымском мосту. Оккупанты остановили автомобильное и железнодорожное движение, не работала также паромная переправа. Захватчики посоветовали россиянам ехать на полуостров из-за оккупированных территорий на материковой части Украины.

По данным источников OBOZREVATEL в спецслужбе, атака на Крымский мост – спецоперация СБУ и ВМС. Мост атаковали с помощью надводных дронов.

Тем временем в СБУ официально прокомментировали взрывы на Крымском мосту. Там заявили, что этот объект является для Украины законной военной целью, ведь с его помощью оккупанты снабжают свои подразделения на оккупированных территориях нашего государства и перебрасывают технику и войска. Кроме того, в СБУ пообещали раскрыть подробности организации "бавовны" после победы.