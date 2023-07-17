Автобус едва не провалился: российские футболисты попали под атаку на Крымский мост после игры в Севастополе

Футболисты "СКА-Ростов" стали свидетелями "ЧП" на Крымском мосту, которое произошло рано утро понедельника, 17 июля. На объекте инфраструктуры, который используется Россией для переброски военной техники и солдат на оккупированные территории Украины, прогремело несколько взрывов, обрушилась часть дорожного полотна, в результате чего автобус со спортсменами едва не провалился.

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Об этом пишет сайт пропагандистского телеканала "Царьград". Один из членов ростовской команды рассказал о якобы ракетной атаки на мост, причем снаряд "ударил по нему буквально в 300 метрах от автобуса, в котором ехали игроки". При этом одну из ракет или беспилотник, по словам очевидца, сбила система ПВО.

"Двести метров не доехали до попадания ракеты или беспилотника. А легковушка, которая шла перед нами, не успела проскочить… Наш водитель увидел вспышку и притормозил – а там уже обрушен пролет. Пока стояли и думали, как дергать от обвала, проходил товарный поезд с цистернами и над ним бахнуло так, что у нас лопнуло лобовое стекло. Оказалось, что это сбили второй беспилотник или ракету", – заявили в "СКА-Ростов".

Любопытно, что российские пропагандисты отмечают, что ростовские футболисты "находятся в Херсоне", что, очевидно, невозможно. Отметим, что "СКА-Ростов" возвращался с матча с "Севастополе", где одноименная команда провела первый матч во второй лиге чемпионата России, что запрещено УЕФА.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 17 июля на Крымском мосту прогремели взрывы, после чего движение по мосту было остановлено. Позже были опубликованы видео последствий обрушений пролета. По данным наших источников, атака на Керченский мост была спецоперацией СБУ и ВМС ВСУ – объект атаковали надводными дронами.

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