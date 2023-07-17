'Такие действия подрывают безопасность': в МИДе Ирана цинично отреагировали на взрывы на Крымском мосту

Власти Ирана, которые поставляют стране-террористу России вооружение для атаки по мирным украинским городам, цинично отреагировали на взрывы на Крымском мосту. В Тегеране выдали, что взрывы на незаконной переправе "подрывают международный мир и безопасность".

Видео дня

Также в Иране считают, что ситуация с Крымским мостом может привести к эскалации. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи, пишет издание Fars News.

По его словам, взрывы на Крымском мосту якобы "направлены на эскалацию конфликта". Также Насер Канани Чафи заявил, что Тегеран осуждает атаку на мост, который является важной логистической артерией для российской оккупационной армии.

"Любые действия, направленные на эскалацию конфликта, мы считаем неконструктивными и подрывающими международный мир и безопасность. Эскалация конфликта вызывает беспокойство в Тегеране", – заявили в МИД Ирана.

Также в иранском дипломатическом ведомстве заявили, что якобы не отправляли одной из сторон конфликта "запрещенного вооружения". При этом в МИД выдали, что Тегеран верит в политическое урегулирование войны РФ против Украины.

Напомним, утром 17 июля гауляйтер временно оккупированного Россией Крыма Сергей Аксенов заявил о "ЧП" на Крымском мосту, из-за которого движение по нему было остановлено. Оказалось, что там после ночных взрывов образовалось несколько больших провалов дорожного полотна и есть жертвы.

Ранее очевидцы разрушения Крымского моста рассказали, что слышали два взрыва около трех часов ночи. Первый взрыв раздался в 3:04, а второй прогремел в 3:20. В результате происшествия одна плита моста съехала вниз.

Как сообщал OBOZREVATEL, атака на Крымский мост в ночь на 17 июля является спецоперацией Службы безопасности Украины и Военно-морских сил Украины. Мост атаковали с помощью надводных дронов. Операция была сложной, но в итоге СБУ и ВМС удалось сделать запланированное.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!